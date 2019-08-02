Экономика

Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаровРБК 12:30

Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
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Счетная палата РФ оценила ущерб от лесных пожаров

Инфо2413:30

Счётная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2 млрд 400 тыс. рублей

Говорит Москва13:23

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров за полгода почти в 2,5 миллиарда рублей

Эхо Москвы13:01

Ущерб от лесных пожаров в России за полгода достиг 2,4 млрд рублей – Счетная палата

Inkazan13:18

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

Интерфакс13:16

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в I полугодии

Rambler News Service13:21

Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров

РБК12:30
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
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