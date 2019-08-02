Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаровРБК 12:30
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
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Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Здоровье
Работодатели получат доступ к медицинским картам сотрудников
Российские работодатели получат доступ к медицинским картам сотрудников, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:36
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Наука
Учёные назвали основную причину развития рака
Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 05:52
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика
Российский МИД назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
Вашингтон преднамеренно создал вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности практически непреодолимый кризис, говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом США из ДРСМД и прекращением его действия.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Обновлено в 12:28
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Apple выпустит MacBook Pro с 5G к 2020 году
Источники в цепочке поставок утверждают, что Apple готовятся к выпуску 5G MacBook Pro в 2020 году, а другие производители ноутбуков планируют выпуск моделей с сотовой связью с использованием новой сети до конца 2019 года.
Обновлено в 08:56
Политика
Посольство США призвало американцев не ходить в центр Москвы 3 августа
Посольство США в Москве рекомендовало американским гражданам в субботу, 3 августа, избегать районов российской столицы, где может состояться не согласованная властями акция протеста.
Обновлено в 12:05
Политика
Сможет ли Германия остановить санкции США против «Северного потока - 2»: Ответ немецкого МИД
В Министерстве иностранных дел Германии официально прокомментировали решение комитета Сената Конгресса США по международным делам поддержать введение санкций против иностранных компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено в 11:32
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Авто
Представлен обновлённый кемпер Volkswagen California
После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
Обновлено в 07:45
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с Россией
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
Иск "Русфонда" "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Московская больница им. Ерамишанцева совершила прорыв
Обновлено в 08:43
Общество
Rammstein прогулялись по Санкт-Петербургу перед концертом
Музыканты рок-группы Rammstein перед концертом на Газпром Арене прогулялись по Санкт-Петербургу, а некоторые даже успели проплыть по Неве.
Обновлено в 12:29
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено в 05:50
Политика
В СНБО Украины назвали главную тему встречи Зеленского с Трампом в США
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк назвал главную тему встречи украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в США.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
Обновлено в 09:33
Общество
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Сирийский режим согласился на прекращение огня в Идлибе
Соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб вступает в силу сегодня ночью, сообщил военный источник сирийскому государственному агентству SANA.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40