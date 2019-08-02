Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Политика
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Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
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В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
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В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
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Общество
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Армия и оружие
Минобороны показало видео точечных ударов по террористам в Сирии
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Политика
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Армия и оружие
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Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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