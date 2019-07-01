Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились «Известия».

Происшествия Дело Ивана Голунова передано в СКР Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.

Политика Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Политика Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.

Теннис Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.

Политика Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.

Хоккей Просветов подписал контракт с «Аризоной» «Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33 Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Технологии Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс» Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.

Происшествия На Украине шесть детей ранены в результате взрыва Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.

Наука Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».

Политика Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Энергетика ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Армия и оружие Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Происшествия Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.

Политика Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство.

Спорт Поршневу присвоено звание «Мастер спорта России международного класса» Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта России международного класса» российскому биатлонисту Никите Поршневу.

Политика США призвали Иран прекратить обогащение урана В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.