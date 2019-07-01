Экономика
Счетная палата оценила объемы замороженных бюджетных строек в РоссииИзвестия 15:00
Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились «Известия».
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Происшествия
Дело Ивана Голунова передано в СКР
Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено в 17:33
Политика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Происшествия
Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте
Обновлено в 09:24
Политика
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Теннис
Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона
Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено в 02:49
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Хоккей
Просветов подписал контракт с «Аризоной»
«Аризона» объявила о подписании контракта новичка с российским голкипером Иваном Просветовым.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Авто
Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным
Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан
Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
Обновлено 29 июня в 19:48
Кино
Дэниел Крэйг вернулся к съемкам нового «Бонда» после операции
Обновлено в 08:30
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Происшествия
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Наука
Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях
В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено в 15:48
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Энергетика
ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев
Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там
Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство.
Обновлено в 16:02
Спорт
Поршневу присвоено звание «Мастер спорта России международного класса»
Министр спорта России Павел Колобков подписал приказ о присвоении звания «Мастер спорта России международного класса» российскому биатлонисту Никите Поршневу.
Обновлено в 10:46
Политика
США призвали Иран прекратить обогащение урана
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 16:29
Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено в 17:00
Политика
Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы ЕК
Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы Европейской комиссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после объявления перерыва в работе саммита глав ЕС.
Обновлено в 08:37