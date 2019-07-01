Экономика

Счетная палата оценила объемы замороженных бюджетных строек в РоссииИзвестия 15:00

Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились «Известия».
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Незавершенные стройки обошлись бюджету РФ в 4 трлн руб - СП

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Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

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Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
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Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
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Просветов подписал контракт с «Аризоной»

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Обновлено в 16:38
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Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено в 07:53
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон собрались в Пакистан

Визит станет важным пунктом в политике укрепления связей между странами.
Обновлено 29 июня в 19:48
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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Технологии

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Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
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Происшествия

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Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Наука

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В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено в 15:48
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
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ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

Сегодня, 1 июля, министры стран ОПЕК на заседании в Вене договорились продлить сделку по ограничению добычи нефти еще на девять месяцев.
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Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
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Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
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Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Организаторы саммита G20 обозначили Южные Курилы на видео как часть Японии. Об этом сообщает газета "Известия".
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Общество

Власти греческого острова готовы платить пособие семьям, поселившимся там

Власти греческого острова Андикитира в Ионическом море приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство.
Обновлено в 16:02
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В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 16:29
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Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»

Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
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Экс-резидент Comedy Club Роман Юнусов в третий раз стал отцом

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Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы Европейской комиссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после объявления перерыва в работе саммита глав ЕС.
Обновлено в 08:37
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Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля Российской Федерации. Действует на основе Федерального закона 41-ФЗ, который содержит общие положения о данном органе, его составе и структуре, описывает содержание деятельности, функции, полномочия, обеспечение, а также организацию работы Счетной палаты.
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