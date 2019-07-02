Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроевРБК вчера в 17:00

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России. На втором месте — Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 15 законсервированными объектами, на которые пущено 4,3 млрд руб.
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Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

РБКвчера в 17:00

Незавершенные стройки обошлись бюджету РФ в 4 трлн руб

ПРАЙМвчера в 17:15

Счетная палата на начало 2019 года зафиксировала незавершенные стройки на 4 трлн рублей

ТАССвчера в 17:15

В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства

RT на русскомвчера в 17:15

Счетная палата нашла, где скрываются брошенные стройки

Коммерсантъвчера в 17:02

Расходы российского бюджета на недострой превысили 4 трлн. руб

Эхо Москвывчера в 19:04

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Общество

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Движение тяжеловесного транспорта из-за режима ЧС через Иркутскую область ограничено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрор "Прибайкалье".
Обновлено вчера в 21:36
Транспорт

Минтранс изменит правила регулирования совместных поездок

Ведомство намерено изменить правила совместных поездок, так называемого карпулинга, когда через определенный агрегатор водитель и пассажир, которым по пути, договариваются поехать вместе за обоюдно выгодную плату.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено вчера в 02:49
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Футбол

Алисон сменил игровой номер в «Ливерпуле»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Технологии

В Арктику отправляется первый круизный лайнер на аккумуляторах

Позднее в этом году флот Hurtigruten пополнится вторым гибридным круизным лайнером, у которого будет вдвое более емкая аккумуляторная батарея по сравнению с батареей Roald Amundsen.
Обновлено вчера в 08:18
Недвижимость

Квартиры россиян станут дороже

Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:27
Авто

Названы самые доступные автомобили на российском рынке

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых доступных легковых автомобилей на основании исследования цен по всем маркам и моделям, представленным на российском рынке.
Обновлено в 01:39
Политика

Легализацию марихуаны поддержали большинство жителей Лондона

Более половины жителей Лондона поддерживают возможную легализацию марихуаны для взрослых, свидетельствуют данные опроса организации Volteface и издания Evening Standard.
Обновлено в 02:07
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено вчера в 04:26
Политика

США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 20:08
Транспорт

В России создадут ГОСТ на светофоры

Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Общество

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Увезут и изнасилуют: почему садиться в такси небезопасно

На сутки в сексуальное рабство 24 июня 2019 года 21-летняя жительница Санкт-Петербурга села в машину к таксисту, который представился Игорем.
Обновлено 29 июня в 08:37
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что за время нахождения в американской тюрьме его дочь похудела на 20 кг.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

Вторые туры губернаторских выборов могут пройти в трех регионах России

Прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах России 8 сентября. Только трое из губернаторов пойдут на новый срок.
Обновлено в 01:51
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

Обновлено в 02:39
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19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу

Обновлено вчера в 14:32
Политика

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Экономика

Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах

Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Футбол

«Зенит» заплатит за полузащитника «Селтика» $11 млн

Австралийский полузащитник шотландского «Селтика» Томас Рогич может стать футболистом петербургского «Зенита».
Обновлено в 01:44
Здоровье

Эксперты назвали причины высокой летальности при инфаркте

Несвоевременное обращение к врачу и нетипичные симптомы заболевания являются причинами высокой летальности при инфаркте миокарда.
Обновлено в 02:04
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