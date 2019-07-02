Экономика
В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительстваRT на русском вчера в 17:15
Эксперты Счётной палаты России обнаружили 62,6 тыс. объектов незавершённого строительства (ОНС) в стране к началу текущего года. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте ведомства.
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Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Авто
Новый Renault Duster показали на тизерном изображении
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение обновленного кроссовера Renault Duster.
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
Российские комплексы С-300 оказались совершенно бесполезны в Сирии
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
«Челси» в ближайшие часы объявит о назначении Лэмпарда
Официально о назначении 41-летнего англичанина будет объявлено в ближайшие часы. Лэмпард возглавляет "Дерби Каунти" с мая 2018-го.
Обновлено вчера в 22:18
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье
На четырех омских пляжах в речной воде обнаружили паразитов
В ходе проверки, организованной региональным Роспотребнадзором, выяснилось, что речная вода на омских пляжах не соответствует гигиеническим нормативам.
Обновлено вчера в 04:06
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Эксперты назвали ТОП-10 самых доступных автомобилей.
Обновлено в 01:33
Экономика
Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности
Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).
Обновлено в 00:00
Политика
Будущий премьер Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине
Казалось бы, ни одна страна мира не захочет воспроизводить у себя этот украинско-грузинский метод, но такая страна нашлась: к Украине и другим государствам, пораженным "ментальным антипутинизмом", решительно присоединилась Великобритания.
Обновлено в 01:00
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Технологии
Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам
Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Наука
На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых
Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
В Японии из-за ливней могут эвакуировать 850 тысяч человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться жителям префектур Кагосима, Эхимэ и Кумамото, на которые обрушились сильные ливни.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Политика
Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга
Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета
Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС.
Обновлено в 01:54
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Происшествия
В иркутском наводнении сыграла роль «вековая» дамба
Количество погибших во время наводнения в Иркутской области возросло до 12.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
Путешествия
Названы самые бесполезные вещи в чемоданах туристов
Большинство опрошенных Aviasales туристов сошлись на том, что в поездку не надо брать много одежды и обуви: за лишнюю одежду проголосовали 21%, за обувь – 14%.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Роспотребнадзор объявил о создании новой вакцины против Эболы
Новая вакцина была представлена в рамках международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла 28-29 июня в Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 01:00
Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Компания BMW подняла автономность 7-й серии до 4 уровня
С представлением компанией BMW машины 7-й серии невольно задумаешься о будущем профессии водителя.
Обновлено в 00:10
Политика
США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд
Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 20:08