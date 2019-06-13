Экономика
Счетная палата оценила объем нарушений при заключении госконтрактовВзгляд.ру вчера в 22:09
По оценке Счетной палаты России, по итогам 2018 года было допущено нарушений при заключении государственных контрактов на 219,7 млрд рублей, что составляет 74,6% от общей суммы нарушений в сфере госзакупок.
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Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями
Коммерсантъвчера в 22:51
75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта
Интерфаксвчера в 17:25
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