Экономика

Счетная палата оценила объем нарушений при заключении госконтрактовВзгляд.ру вчера в 22:09

По оценке Счетной палаты России, по итогам 2018 года было допущено нарушений при заключении государственных контрактов на 219,7 млрд рублей, что составляет 74,6% от общей суммы нарушений в сфере госзакупок.
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Счетная палата выявила в 2018 году непубличные корпоративные закупки на 7,5 трлн рублей

ТАССвчера в 18:49

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

РБКвчера в 18:20

Счетная палата нашла нарушения на 293,7 млрд рублей в сфере госзакупок

Росбалтвчера в 17:59

Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями

Коммерсантъвчера в 22:51

75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта

Интерфаксвчера в 17:25

Закупка-невидимка: госкомпании закрыли заказы на 7,5 трлн рублей

Известиявчера в 17:01

Закупки по-прежнему непрозрачны и проводятся без конкуренции

Ведомостивчера в 17:00
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Политика

Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне

Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата

На супругу экс-вратаря СКА Ирину напал ее 18-летний сын. Расправа произошла на глазах младшего брата, который побежал к соседям за помощью.
Обновлено в 12:38
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Авто

Названы подержанные автомашины, которые сильно теряют в цене

После анализа рынка подержанных автомобилей эксперты составили список тех, которые сегодня продают по остаточной стоимости в США.
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Происшествия

Физику Кудрявцеву продлили арест из-за фальшивого письма о гринкарте

Суд 17 мая отказался перевести под домашний арест обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева, поскольку на его электронную почту пришло письмо о якобы предварительно одобренном запросе гринкарты (вида на жительство в США).
Обновлено в 11:00
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УЕФА открыл дело против сборной Украины после крупной победы над Сербией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за поведения болельщиков в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сербии, сообщается на сайте УЕФА.
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной реформе МВД после дела Голунова

В Кремле пока не имеют решения относительно необходимости проведения реформ в органах внутренних дел из-за дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 12:05
Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Политика

Совбез ООН обсудит инциденты с танкерами в Оманском заливе

Обновлено в 11:31
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Политика

США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400

Заместитель помощника госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс рассказала, какие последствия ждут Индию после приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено в 11:40
Интернет

Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Игры

Авторы Chernobylite сравнили реальный Чернобыль со своей игрой

Польская студия The Farm 51 к разработке боевика с элементами хоррора Chernobylite подошла со всей серьёзностью.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Общество

Песков рассказал о последствиях дела Голунова для МВД

12 июня журналистка Анна Луганская пришла на церемонию вручения госпремий в Кремль (она сопровождала отца, пианиста Николая Луганского, который стал одним из лауреатов) в футболке с надписью «Я Мы Иван Голунов».
Обновлено в 11:53
Политика

США на год продлили санкции в отношении Белоруссии

Соединённые штаты Америки продляют сроком на один год режим односторонних ограничительных мер в отношении Белоруссии.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
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В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом

На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.
Обновлено в 02:47
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Компания Kia презентовала седан Cadenza

Компания KIA представила седан KIA Cadenza (K7) третьего поколения для южнокорейского рынка.
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Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг 23-го июня на проспекте Сахарова в поддержку Ивана Голунова

Накануне в Москве прошел несанкционированный марш в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:01
Общество

Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике

Обновлено в 11:30
Авто

Volvo и Uber представили серийный беспилотный кроссовер

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Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина разводится с отцом своего ребенка

Актриса сериала «Кухня» Ольга Кузьмина до недавнего времени была счастлива в отношениях с мужем Алексеем, отцом своего ребенка.
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Honor 20 от Huawei появится на российском рынке 21 июня

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Хабиб Нурмагомедов: «Ни за что не стану драться с Фергюсоном в стойке»

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