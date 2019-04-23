Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублейКоммерсантъ 02:01

В результате 21 чиновника уволили, а 41 должностное лицо привлекли к административной ответственности. Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.

Происшествия В Москве задержали полицейского по подозрению в крупном мошенничестве В Москве задержали сотрудника УВД по Юго-Восточному административному округу по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спорт Максим Ковтун объявил о завершении карьеры Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.

Общество Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Авто Kia Optima и Hyundai Sonata станут полноприводными Kia Optima и Hyundai Sonata, построенные на модульной платформе третьего поколения, впервые получат полноприводную трансмиссию.

Армия и оружие Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.

Политика Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

Происшествия В Петербурге старшеклассница напала с ножом на 11-летнего подростка Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге 17-летнюю школьницу, подозреваемую в нападении с ножом на подростка, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Ким Чен Ын встретится с Путиным на острове Русский В среду лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет во Владивосток для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Происшествия Суд арестовал имущество сенатора Арашукова Басманный районный суд Москвы наложил арест на имущество временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и фигурантов его дела.

Технологии В России запустили в производство устройство для общения силой мысли Устройство для общения с помощью силы мысли "Нейрочат", созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, сообщила журналистам во вторник генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.

Политика Евросоюз исключает пересмотр соглашения по Brexit Пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза, которое было согласовано 25 ноября 2018 года, исключается.

Общество ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.

Политика В Антикоррупционном бюро Украины проходят обыски В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят обыски.

Политика Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Политика Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua.

Происшествия Сибирячка избила полицейского копченой рыбой По данным следствия, дама торговала копченой рыбой на перроне железнодорожной станции Барабинск в Новосибирской области.

Политика Китай раскритиковал санкции США против Ирана Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.

Общество Текслер: В Челябинской области произойдут кадровые перестановки Как сказал журналисту Марии Бондаревой Текслер, первое кадровое решение он принял в первый же день заступления на пост врио губернатора – уволил министра дорожного хозяйства области.

Происшествия В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.