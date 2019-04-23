Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублейКоммерсантъ 02:01
В результате 21 чиновника уволили, а 41 должностное лицо привлекли к административной ответственности. Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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На чемпионат WorldSkills в авиационном колледже неправильно потратили 79 млн рублей
Ульяновск онлайнвчера в 02:00
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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера - «еще не конец», сообщает Time.
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Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
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Известный политолог Михаил Погребинский сделал свой прогноз касательно первых переговоров между Владимиром Путиным и его новоиспеченным украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, уступил «Аяксу» в матче 32-го тура голландской футбольной лиги Эредивизи.
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Коллегия Окружного административного суда Киева призвала инициировать процедуру импичмента действующего президента Украины Петра Порошенко, а также возбудить против него уголовное дело в связи с оказываемым им давлением на судебную систему.
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Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
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Экономика
ВТБ хочет удвоить прибыль за четыре года
Новая стратегия ВТБ предполагает увеличение чистой прибыли через четыре года в 1,7 раза — до 310 млрд руб. Для этого банк рассчитывает увеличить число розничных клиентов в полтора раза и удвоить число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, следует из слов первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина и сообщения пресс-службы банка.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» победил «Брайтон»
Чемпионат Англии Перенесенные матчи 33-й тур 31-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Происшествия
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Происшествия
Восемь человек пострадали при падении рекламного щита в Екатеринбурге
По меньшей мере восемь человек пострадали при падении рекламного щита на людей в Екатеринбурге.
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Меркель и Зеленский поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
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Политика
Минюст попросил США вернуть летчика Ярошенко в Россию
Минюст направил ходатайство о передаче США в Россию летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме.
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Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
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Именитые жители Петербурга поддержали идею построить новый парк
Известные жители Санкт-Петербурга поддержали идею построить парк вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города.
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Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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