Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублейКоммерсантъ 02:01
В результате 21 чиновника уволили, а 41 должностное лицо привлекли к административной ответственности. Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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