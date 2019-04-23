Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублейКоммерсантъ 02:01
В результате 21 чиновника уволили, а 41 должностное лицо привлекли к административной ответственности. Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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Студент из США подал иск против корпорации Apple на $1 млрд из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в магазинах компании, принявшей его за разыскиваемого преступника, сообщает Bloomberg.
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Шоу-бизнес
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Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой страшного ДТП. В Сети появились первые фото покалеченной артистки.
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Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
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Порье: не вижу очевидных слабых мест у Нурмагомедова
Следующий соперник обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова — Дастин Порье — отдал должное будущему оппоненту, но добавил, что никто не идеален.
Обновлено в 02:49
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
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Обновлено в 03:46
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Суд в Киеве приостановил решение о переименовании УПЦ
В Киеве Окружной административный суд приостановил исполнение указа о переименовании Украинской православной церкви.
Обновлено вчера в 15:07
Общество
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«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
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Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
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Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
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Космос
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Обновлено вчера в 14:34
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
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Новый центр лучевой терапии появится на юге Петербурга
Обновлено в 03:47
Политика
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Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
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Новые правила уплаты транспортного налога вступили в силу
Речь идет о подписании Президентом России Федерального закона (607168-7 ФЗ), освобождающего владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
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