Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублейКоммерсантъ 02:01

В результате 21 чиновника уволили, а 41 должностное лицо привлекли к административной ответственности. Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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Счетная палата представила итоги года

Коммерсантъ08:51

Счетная палата выявила более 9 тыс. бюджетных нарушений со стороны госорганов в 2018 году

ТАСС01:10

Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей

RT на русском01:30

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Ведомости01:28

Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году

Газета.Ru01:51

Контрольные органы области выявили нарушений почти на 600 млн рублей

Тамбовская жизньвчера в 09:02

На чемпионат WorldSkills в авиационном колледже неправильно потратили 79 млн рублей

Ульяновск онлайнвчера в 02:00
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Футбол

«Аякс» — «Витесс»: прямая трансляция матча команды Слуцкого с полуфиналистом ЛЧ

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме состоится матч 32-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» – «Витесс».
Обновлено в 11:45
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

В США показали снимки российского серийного боевого вертолета Ми-28НМ

Американские издания обнародовали снимок российского военного вертолета Ми-28МН, ранее считавшийся секретным.
Обновлено в 10:08
Футбол

Гвардиола сообщил, что Де Брюйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне пропустит дерби с Манчестер Юнайтед в 31-м туре АПЛ.
Обновлено в 11:53
Политика

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Витас раскритиковал видеоклип Гарика Харламова за пошлость

Обновлено в 05:29
Политика

Медведев подписал постановление о тарифах на обращение с ТКО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, которое позволит пересматривать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе снижать их.
Обновлено в 07:09
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Экономика

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Обновлено в 05:15
Происшествия

В Казани три человека погибли при пожаре в частном жилом доме

Обновлено в 11:14
Политика

Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen

Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
Обновлено в 13:43
Общество

В Латвии суд одобрил перевод русских школ на латышский язык

Как сообщал латвийский портал bb.lv, поправки к закону об образовании, устанавливающие перевод на школьное обучение на государственный язык, отвечают Конституции Латвии, постановил Конституционный суд.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Общество

Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»

Как передаёт ТАСС, президент посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала, где врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил главе государства проект строительства вместо зданий Верховного суда и судебного департамента парковой зоны и театрально-выставочного комплекса.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Происшествия

Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя

Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Политика

Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Врачи больницы № 52 проконсультируют москвичей с заболеваниями почек

Городская клиническая больница № 52 приглашает москвичей с заболеваниями почек и мочевыводящих путей на бесплатные консультации.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Максима Галкина

Обновлено в 05:16
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Политика

В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского

Обновлено вчера в 08:04
Политика

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев ушел в отставку

Городская дума Ростова-на-Дону приняла отставку главы администрации Ростова Виталия Кушнарева, сообщает пресс-служба гордумы.
Обновлено в 06:53
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Политика

Reuters отозвал утверждение об обходе санкций «Роснефтью»

«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено в 12:38
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
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