Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублейКоммерсантъ 02:01

В результате 21 чиновника уволили, а 41 должностное лицо привлекли к административной ответственности. Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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Счетная палата представила итоги года

Коммерсантъ08:51

На чемпионат WorldSkills в авиационном колледже неправильно потратили 79 млн рублей

Ульяновск онлайнвчера в 02:00

Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей

RT на русском01:30

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Ведомости01:28

Счетная палата выявила более 9 тыс. бюджетных нарушений со стороны госорганов в 2018 году

ТАСС01:10

Контрольные органы области выявили нарушений почти на 600 млн рублей

Тамбовская жизньвчера в 09:02

Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году

Газета.Ru01:51
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» снова становится любимой иностранной авиакомпанией Китая

Церемония вручения премии Flyer Award 2019 прошла во вторник в экономической столице страны Шанхае Российская авиакомпания "Аэрофлот" в третий раз подряд была удостоена звания самой любимой иностранной авиакомпании в Китае.
Обновлено в 10:19
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Вандалы надругались над могилой Евгения Осина

Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Наука

Регулярный отказ от завтрака на 87% повышает риск болезней сердца

Ученые из Университета Айовы пришли к выводу, что отказ от завтрака в течение долгого периода времени значительно увеличивает риск возникновения болезней сердца.
Обновлено в 06:48
Авто

Власти предлагают увеличить скорость на федеральных трассах

Зампредседателя правительства Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.
Обновлено в 10:25
Политика

Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Первая встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в четверг, 25 апреля, во Владивостоке, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:01
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения

Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Общество

Судебный квартал ждет приговора

В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце

Обновлено в 07:45
Политика

Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Футбол

«Спартак» пожелал певице МакSим скорейшего выздоровления после ДТП

Обновлено в 09:18
Экономика

Реальные доходы россиян значительно уменьшились

Реальные денежные доходы населения России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом.
Обновлено в 10:28
Экономика

Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала

Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя

В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Общество

Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года

Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Политика

Стали известны окончательные результаты Зеленского и Порошенко

Обновлено в 10:45
Энергетика

Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций

В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Авто

Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года

Обновлено вчера в 23:48
Кино

«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»

Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Происшествия

ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Здоровье

Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости

Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Общество

Алексей Текслер в Магнитогорске посетил ММК

Обновлено в 07:40
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Политика

Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться

Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.
Обновлено в 09:23
Футбол

Конфликт в «Кофемании» спровоцировал Пак. Так заключили эксперты

Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошел конфликт.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Телеканал "Вести-Иркутск" со ссылкой источники пишет, что 79-летний пенсионер пришел в поликлинику сдавать анализы и не дождался своей очереди.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская призналась, что ее слегка «разнесло»

Как сообщил ToDay News Ufa, Настасья Самбурская, демонстрируя изящную фигурку в прелестном платьице, кокетливо объявила месяц здорового питания и предложила подписчикам поддержать ее и худеть вместе с ней.
Обновлено в 10:14
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