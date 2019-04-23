Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублейКоммерсантъ 02:01

В результате 21 чиновника уволили, а 41 должностное лицо привлекли к административной ответственности. Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Общество «Аэрофлот» снова становится любимой иностранной авиакомпанией Китая Церемония вручения премии Flyer Award 2019 прошла во вторник в экономической столице страны Шанхае Российская авиакомпания "Аэрофлот" в третий раз подряд была удостоена звания самой любимой иностранной авиакомпании в Китае.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Происшествия Вандалы надругались над могилой Евгения Осина Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.

Наука Регулярный отказ от завтрака на 87% повышает риск болезней сердца Ученые из Университета Айовы пришли к выводу, что отказ от завтрака в течение долгого периода времени значительно увеличивает риск возникновения болезней сердца.

Авто Власти предлагают увеличить скорость на федеральных трассах Зампредседателя правительства Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.

Политика Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына Первая встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в четверг, 25 апреля, во Владивостоке, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Общество Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.

Общество Судебный квартал ждет приговора В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».

Происшествия В Москве подтопило Лефортовский тоннель В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.

Политика Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2» Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Экономика Реальные доходы россиян значительно уменьшились Реальные денежные доходы населения России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом.

Экономика Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.

Общество Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.

Энергетика Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.

Кино «Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях» Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.

Происшествия ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Политика Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.

Происшествия Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Телеканал "Вести-Иркутск" со ссылкой источники пишет, что 79-летний пенсионер пришел в поликлинику сдавать анализы и не дождался своей очереди.