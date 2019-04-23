Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублейКоммерсантъ 02:01
В результате 21 чиновника уволили, а 41 должностное лицо привлекли к административной ответственности. Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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На чемпионат WorldSkills в авиационном колледже неправильно потратили 79 млн рублей
Ульяновск онлайнвчера в 02:00
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Общество
«Аэрофлот» снова становится любимой иностранной авиакомпанией Китая
Церемония вручения премии Flyer Award 2019 прошла во вторник в экономической столице страны Шанхае Российская авиакомпания "Аэрофлот" в третий раз подряд была удостоена звания самой любимой иностранной авиакомпании в Китае.
Обновлено в 10:19
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Вандалы надругались над могилой Евгения Осина
Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Наука
Регулярный отказ от завтрака на 87% повышает риск болезней сердца
Ученые из Университета Айовы пришли к выводу, что отказ от завтрака в течение долгого периода времени значительно увеличивает риск возникновения болезней сердца.
Обновлено в 06:48
Авто
Власти предлагают увеличить скорость на федеральных трассах
Зампредседателя правительства Максим Акимов предложил повысить скорость на федеральных трассах с нынешних 90 км/ч до 110 км/ч.
Обновлено в 10:25
Политика
Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына
Первая встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в четверг, 25 апреля, во Владивостоке, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:01
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приросту и убыли населения
Лидерами рейтинга «РИА Новостей» по приросту населения стали Севастополь, Ингушетия и Чечня с результатами 6,46%, 5,2%, 4,5% за три года соответственно.
Обновлено вчера в 03:29
Общество
Судебный квартал ждет приговора
В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
Обновлено в 07:45
Политика
Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 06:04
Экономика
Реальные доходы россиян значительно уменьшились
Реальные денежные доходы населения России в 2018 году упали на 8,3% по сравнению с 2013 годом.
Обновлено в 10:28
Экономика
Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала
Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя
В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
Обновлено в 10:30
Общество
Энергомост Крым-Кубань отключен – впервые за три года
Минэнерго проверяет возможности внутренней генерации полуострова при работе в изолированном режиме, сообщает ИА FederalCity.Последний раз собственными ресурсами электроэнергии Севастополь и Крым обходились 1 декабря 2015 года, когда в условиях созданного украинскими националистами блэкаута на полуострове работали лишь местные ТЭЦ и мобильные газотурбинные станции.
Обновлено в 08:52
Энергетика
Белоруссия решила помочь Украине с обходом российских нефтяных санкций
В Белоруссии решили помочь Украине обойти российские санкции, которые ограничили поставки на ее территорию темных нефтепродуктов.
Обновлено в 09:26
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Происшествия
ФСБ задержала планировавших теракты членов ИГ в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Здоровье
Тюменские врачи удалили гигантскую кисту с 20 литрами жидкости
Гигантскую кисту удалили врачи-гинекологи тюменской больницы.
Обновлено в 07:19
Общество
Алексей Текслер в Магнитогорске посетил ММК
Обновлено в 07:40
Политика
В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия
В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Политика
Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться
Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.
Обновлено в 09:23
Футбол
Конфликт в «Кофемании» спровоцировал Пак. Так заключили эксперты
Компания полностью игнорировала Пака, однако затем произошел конфликт.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Телеканал "Вести-Иркутск" со ссылкой источники пишет, что 79-летний пенсионер пришел в поликлинику сдавать анализы и не дождался своей очереди.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская призналась, что ее слегка «разнесло»
Как сообщил ToDay News Ufa, Настасья Самбурская, демонстрируя изящную фигурку в прелестном платьице, кокетливо объявила месяц здорового питания и предложила подписчикам поддержать ее и худеть вместе с ней.
Обновлено в 10:14