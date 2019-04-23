Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублейКоммерсантъ 02:01
В результате 21 чиновника уволили, а 41 должностное лицо привлекли к административной ответственности. Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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На чемпионат WorldSkills в авиационном колледже неправильно потратили 79 млн рублей
Ульяновск онлайнвчера в 02:00
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Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Технологии
Названы пароли, которые нельзя использовать
Названы пароли, которые проще всего даются хакерам, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 01:39
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
На Северной верфи прошла закладка двух фрегатов проекта 22350
23 апреля при участии президента России Владимира Путина на Северной верфи прошла торжественная церемония закладки двух фрегатов проекта 22350.
Обновлено в 07:59
Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.
Обновлено в 05:36
Футбол
Футболист «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый мяч в истории АПЛ
Нападающий «Саутгемптона» Шейн Лонг стал автором самого быстрого гола в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 15:23
Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи
Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Общество
Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети имущества
Обновлено в 12:12
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Футбол
«Ювентус» отказался от защитника «Реала» Марсело
Туринский "Ювентус" отказался от покупки 30-летнего бразильского защитника мадридского "Реала" Марсело, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе
Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Политика
Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена сообщил, что в течение суток сменит глав спецслужб и департамента полиции страны, передал местный новостной портал Ada Derana со ссылкой на обращение президента к народу.
Обновлено в 15:03
Спорт
Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры
Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун выразил благодарность болельщикам за поддержку после завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 08:17
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
Обновлено в 10:41
Авто
Haval сертифицировал кроссовер F7 для России
Компания Haval сертифицировала новый кроссовер F7 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 10:03
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Экономика
Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group
Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Космос
На Марсе произошло землетрясение
Обновлено в 13:46
Футбол
Куртуа, вероятнее всего, покинет «Реал» летом
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, покинет команду предстоящим летом, сообщает Es Radio.
Обновлено в 13:28
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли ещё в пяти районах
В пресс-службе столичного Стройкомплекса сообщили вечером во вторник, что еще в пяти районах Москвы состоялись публичные слушания по программе реновации жилфонда.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено в 13:33
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом
Американские воздушные суда провели разведку у границ Крыма и Краснодарского края, а также над Донбассом, следует из данных ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 14:08
Экономика
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44