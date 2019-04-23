Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублейВедомости 01:28

Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб. Кроме того, благодаря деятельности Счетной палаты правоохранительные органы смогли возбудить 40 уголовных дел и провести 78 проверок.

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

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