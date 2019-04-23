Экономика

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублейВедомости 01:28

Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб. Кроме того, благодаря деятельности Счетной палаты правоохранительные органы смогли возбудить 40 уголовных дел и провести 78 проверок.
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Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Коммерсантъ02:01

Счетная палата выявила более 9 тыс. бюджетных нарушений со стороны госорганов в 2018 году

ТАСС01:10

Счётная палата выявила в 2018 году нарушения почти на 773 млрд рублей

RT на русском01:30

Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублей

Ведомости01:28

В Счетной палате рассказали о потерях при списании лекарств

РИА Новости01:27

Число растёт, масштабы снижаются. Счётная палата выявила вольное обращение с бюджетом на 772 миллиарда рублей

Фонтанка.Ру01:21

Счетная палата выявила нарушения на 773 млрд рублей в 2018 году

Газета.Ru01:51
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Хоккей

Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено вчера в 13:27
Экономика

Российскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

Недвижимость бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова продадут на торгах, вырученные средства поделят между основными кредиторами.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал «намозолившего глаза» Галкина

Садальский опубликовал рейтинг передач, ведущим которых является Галкин, и сделал вывод, что «намозолившего глаза Максима» никто давно уже смотреть не хочет.
Обновлено в 03:01
Экономика

Российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна

Обновлено в 02:45
Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Общество

Великий герцог Люксембурга Жан умер

Великий герцог Люксембурга Жан скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщает Lessentiel со ссылкой на великого герцога Люксембурга Анри.
Обновлено в 02:48
Происшествия

СК намерен допросить Закаева по делу об убийстве Политковской

Как сообщалось, о причастности к убийству А.Политковской А.Закаева, а также бизнесмена Бориса Березовского (умер в Великобритании в 2013 году - ИФ) следствию заявил экс-сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве после ареста по делу о гибели журналистки.
Обновлено в 01:41
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Москве ограбили артистку ансамбля ФСБ, сообщил источник

Скрипку за 1,3 миллиона рублей украли у артистки Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ в Москве, но инструмент быстро удалось найти и вернуть, рассказал РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:14
Политика

По каким сценариям могут пройти выборы в Госдуму 2021 года

Выборы в следующую Госдуму могут пройти по четырем сценариям, полагают эксперты фонда «Петербургская политика» (доклад публикуется во вторник).
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына

Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия

Утром в Суворовском районе столкнулись автобус и грузовик

Обновлено в 01:53
Авто

Tesla запустит сервис беспилотных такси в 2020 году

Двадцать второго апреля прошла выставка Autonomy Investor Day, на которой Илон Маск поделился подробностями о планах Tesla по запуску сервиса беспилотных такси.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Бьянка отравилась просроченной едой и угодила под капельницу

Известная певица Бьянка в соцсети Instagram опубликовала снимок, на котором она лежит на кровати под капельницей.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

На Ленинском проспекте троллейбус насмерть сбил пешехода

Во вторник, 23 апреля, в девятом часу утра у дома №121 на Ленинском проспекте в Петербурге троллейбус №29 сбил пешехода.
Обновлено в 02:39
Космос

Во время испытаний космического корабля Crew Dragon произошло ЧП

В NASA подтвердили инцидент, который произошел во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида.
Обновлено вчера в 03:05
Технологии

Хидэо Кодзима верит в облачный гейминг

Хидэо Кодзима Специалист полагает, что это не убьёт классические игры, а лишь расширит возможности для разработчиков, позволяя создавать контент на стыке игр и кино.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Убившие инвалида уральские подростки получили почти десять лет колонии

Обновлено в 02:41
Здоровье

В Роспотребнадзоре разработали новый проект СанПиН по детскому питанию

Новый проект СанПиН предусматривает разработку отдельного меню для детей с хроническими заболеваниями, реализацию дополнительного питания для этой категории детей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:01
Общество

Убыль населения в Саратовской области признана самой большой в РФ

В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
Обновлено вчера в 01:07
Политика

Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток

Обновлено в 02:29
Происшествия

Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне

Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В доме в центре Москвы произошел пожар

Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Растолстевшая и уставшая: Бритни Спирс вышла из клиники

Надо сказать, что выглядит Спирс не лучшим образом: очень уставшей и растерянной.
Обновлено в 00:13
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Здоровье

Закон об усиленной профилактике туберкулеза вступил в силу в Башкирии

Как следует из сообщения, вступили в силу поправки с закон о предупреждении распространения туберкулеза в республике.
Обновлено в 02:39
Экономика

В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии

В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
Обновлено вчера в 01:11
Недвижимость

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
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