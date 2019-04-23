Экономика
Счетная палата обнаружила бюджетные нарушения почти на 800 млрд рублейВедомости 01:28
Объем иных нарушений составил 44,2 млрд руб. После проведенных проверок удалось вернуть почти 7,6 млрд руб. Кроме того, благодаря деятельности Счетной палаты правоохранительные органы смогли возбудить 40 уголовных дел и провести 78 проверок.
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Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
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Обновлено вчера в 13:27
Экономика
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Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
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В Москве ограбили артистку ансамбля ФСБ, сообщил источник
Скрипку за 1,3 миллиона рублей украли у артистки Центрального пограничного ансамбля ФСБ РФ в Москве, но инструмент быстро удалось найти и вернуть, рассказал РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
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Политика
По каким сценариям могут пройти выборы в Госдуму 2021 года
Выборы в следующую Госдуму могут пройти по четырем сценариям, полагают эксперты фонда «Петербургская политика» (доклад публикуется во вторник).
Обновлено вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.
Обновлено вчера в 21:59
Авто
Tesla запустит сервис беспилотных такси в 2020 году
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Шоу-бизнес
Бьянка отравилась просроченной едой и угодила под капельницу
Известная певица Бьянка в соцсети Instagram опубликовала снимок, на котором она лежит на кровати под капельницей.
Обновлено вчера в 23:08
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Космос
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В NASA подтвердили инцидент, который произошел во время испытаний космического корабля Crew Dragon в штате Флорида.
Обновлено вчера в 03:05
Технологии
Хидэо Кодзима верит в облачный гейминг
Хидэо Кодзима Специалист полагает, что это не убьёт классические игры, а лишь расширит возможности для разработчиков, позволяя создавать контент на стыке игр и кино.
Обновлено в 02:53
Здоровье
В Роспотребнадзоре разработали новый проект СанПиН по детскому питанию
Новый проект СанПиН предусматривает разработку отдельного меню для детей с хроническими заболеваниями, реализацию дополнительного питания для этой категории детей, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 02:01
Общество
Убыль населения в Саратовской области признана самой большой в РФ
В Саратовской области зафиксирована наибольшая убыль населения в абсолютных цифрах за последние три года.
Обновлено вчера в 01:07
Политика
Бронированный лимузин Ким Чен Ына привезли во Владивосток
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Происшествия
В доме в центре Москвы произошел пожар
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Растолстевшая и уставшая: Бритни Спирс вышла из клиники
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
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Закон об усиленной профилактике туберкулеза вступил в силу в Башкирии
Как следует из сообщения, вступили в силу поправки с закон о предупреждении распространения туберкулеза в республике.
Обновлено в 02:39
Экономика
В мае пенсионерам пересчитают социальную доплату к пенсии
В Пенсионном фонде России пояснили, что ранее размер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты.
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Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
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