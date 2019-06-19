Общество
Счетная палата обеспокоена реконструкцией аэропорта ЧелябинскаЧелябинск Сегодня 09:06
В Счетной палате напомнили про особую важность обновления воздушных ворот в Челябинске: через год в городе пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Но, по мнению специалистов, работы идут с отставанием.
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Росавиация заверила, что реконструкцию челябинского аэропорта завершат в срок
Южноуральская панорама06:53
Счетная палата заявила, что реконструкция челябинского аэропорта отстает от графика
Губерния (г. Челябинск)07:11
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Общество
Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших
Образцы «Свитлогорье», «Выбор Кремля», «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия» и «ГОСТовский пломбир» проверили на содержание заменителя молочного жира, качество шоколадной глазури, наличие бактерий и другие параметры.
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Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
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Рыбаки из КНДР пытались задержать российскую яхту в Японском море
Неизвестное судно, предположительно принадлежащее северокорейским рыбакам, предприняло попытку задержать российскую яхту в Японском море.
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Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
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Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом
Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.
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Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
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Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам
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Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
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В Японии зафиксировали цунами после землетрясения
Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
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В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
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Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на коммунальные услуги выше уровня инфляции.
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Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Наука
Ученые нашли на Филиппинах поедающего камень корабельного червя
На Филиппинах исследователи смогли обнаружить поедающий камень корабельного червя, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Происшествия
Тело подростка обнаружили между вагонами электрички в Москве
"Транспортная полиция устанавливает обстоятельства гибели молодого человека 2003 года рождения, тело которого было обнаружено между вагонами электропоезда сообщением Москва - Нара, прибывшего на станцию Новопеределкино", - сказали в пресс-службе, добавив, что, по предварительным данным, подросток погиб от удара током.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Политика
Такого, как Трамп. Американский президент объявил о выдвижении на второй срок
Президент уверен, что голосование за любого кандидата от Демократической партии – это «рост радикального социализма» и «уничтожение американской мечты».
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Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
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Глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев предложил увеличить выплаты пособия по уходу за ребенком до прожиточного минимума определенного региона.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Сразу три дагестанских газеты выйдут с одинаковыми обложками
Номера, на первой полосе которых будет написано "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев", появятся в эту пятницу.
Обновлено в 09:35
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Музыка
Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню
Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Гидрометцентр: В Казани в воздухе превышено содержание этилбензола
В Казани в Московском районе было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) этилбензола, сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 07:00
Религия
В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм
Пермская епархия РПЦ расценила как провокацию инцидент в местном храме святого апостола Андрея Первозванного, где служительница не позволила прихожанке поставить собственную свечу и потребовала с нее тысячу рублей пожертвований.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России
Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.
Обновлено в 09:08
Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
Дания в согласовании маршрута строительства газопровода «Северного потока — 2» исходит из параметров экологии и безопасности, заявил начальник пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
Обновлено в 08:44