Общество

Счетная палата обеспокоена реконструкцией аэропорта ЧелябинскаЧелябинск Сегодня 09:06

В Счетной палате напомнили про особую важность обновления воздушных ворот в Челябинске: через год в городе пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Но, по мнению специалистов, работы идут с отставанием.
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Счетная палата недовольна темпами реконструкции челябинского аэропорта

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Росавиация заверила, что реконструкцию челябинского аэропорта завершат в срок

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URA.Ru03:20

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Челябинский аэропорт не успевают подготовить к саммитам ШОС и БРИКС

Телефакт05:52

Счётная палата заявила о срыве сроков реконструкции челябинского аэропорта

74.ru04:54

СП: реконструкция аэропорта в Челябинске не укладывается в график

РИА Новости02:03
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Общество

Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших

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Происшествия

Старшего сына экс-хоккеиста Соколова выписали из реанимации

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
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