Общество

Счетная палата обеспокоена реконструкцией аэропорта ЧелябинскаЧелябинск Сегодня 09:06

В Счетной палате напомнили про особую важность обновления воздушных ворот в Челябинске: через год в городе пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Но, по мнению специалистов, работы идут с отставанием.
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Счетная палата недовольна темпами реконструкции челябинского аэропорта

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Росавиация заверила, что реконструкцию челябинского аэропорта завершат в срок

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Челябинский аэропорт не успевают подготовить к саммитам ШОС и БРИКС

Телефакт05:52

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74.ru04:54

СП: реконструкция аэропорта в Челябинске не укладывается в график

РИА Новости02:03
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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В РПЦ назвали провокацией запрет прихожанам приносить свечи в храм

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Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек и маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
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