Экономика
Счетная палата не верит в рост доходов россиянEastRussia вчера в 21:31
По данным Счетной палаты, которые приводит ТАСС, в первом квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжили сокращаться — падение составило 2,3 процентных пункта. При этом цены на нефть и курс рубля выросли, а инфляция ускорилась до 5,3% в годовом выражении.
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