Экономика

Счетная палата не верит в рост доходов россиянEastRussia вчера в 21:31

По оценкам аудиторов, в этом году не удастся снизить и уровень бедности. По данным Счетной палаты, которые приводит ТАСС, в первом квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжили сокращаться — падение составило 2,3 процентных пункта.
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