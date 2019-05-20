Экономика
Счетная палата не верит в рост доходов россиянEastRussia вчера в 21:31
По оценкам аудиторов, в этом году не удастся снизить и уровень бедности. По данным Счетной палаты, которые приводит ТАСС, в первом квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжили сокращаться — падение составило 2,3 процентных пункта.
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Происшествия
В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима
Обновлено в 08:11
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии
"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Политика
Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБ
Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Спорт
Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год
«Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 12:09
Политика
Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери
«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Суд в Армении прекратил производство по делу экс-президента Кочаряна
Производство по уголовному делу против бывших президента Армении Роберта Кочаряна, вице-премьера Армена Геворкяна, министра обороны Сейрана Оганяна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной
Обновлено в 09:21
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Здоровье
На юге области обнаружили некачественную «молочку»
Помимо челябинских компаний, в список попали производители из республики Татарстан, Башкирии, Самарской, Белгородской и Тульской областей, Алтайского края, Перми и Свердловской области.
Обновлено в 11:40
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Сборная Швеции переиграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Музыка
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети» и пожалела ее
Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой композиции Love the Way You Lie в финале шоу.
Обновлено в 12:34
Здоровье
В Белоруссии разрешат иностранцам употреблять гашиш и амфетамин во время Европейских игр
Иностранцам, которые приедут в Белоруссию на Европейские игры, разрешат употреблять наркотические вещества, но с рядом условий.
Обновлено в 07:07
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Турцию обвинили в поставках оружия в Ливию
Обновлено в 09:04
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени
Обновлено в 07:49
Авто
В РФ вырос рынок автомобилей с пробегом
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Происшествия
На озере в Финляндии погиб россиянин
Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39