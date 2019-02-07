Экономика
Счетная палата не поддерживает законопроект о защите рунетаКоммерсантъ 10:23
Счетная палата РФ (СП) заявила, что реализация законопроекта о защите рунета от внешних угроз «приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату».
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с чего всё началось
С учётом изложенного законопроект не может быть поддержан, указывается в заключении СП РФ. Законопроект об устойчивом Рунете Ранее в четверг профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об устойчивом Рунете в первом чтении и рассмотреть его на заседании Госдумы 12 февраля.Интерфакс09:27
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 15:53, Ашберн
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Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.
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Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.
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По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на Козлова напал акционер агрохолдинга.
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Посольства Венесуэлы в ряде стран подверглись кибератаке
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Пчел научили складывать и вычитать
До сих пор арифметические способности пчел ограничивались числами от 1 до 5. Но было бы интересно проверить, смогут они точно оперировать большими числами или будут считать приблизительно, как это делают, например, члены племени мундуруку из Бразилии, в языке которых нет обозначений для больших чисел.
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В России подвели первые итоги проверок качества бензина
Роскачество подвело первые итоги исследования качества бензина АИ-92, которое ведомство проводило совместно с Минпромторгом России в рамках соглашения с Росстандартом.
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Общество
Названы любимые блюда и напитки авиапассажиров
Томатный сок и блюда из курицы лидируют в списке предпочтений авиапассажиров во время приема пищи в полете, сообщает Ozon.travel.
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Ученые: На Земле наступит климатический хаос
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Спорт
IBU сократил дистанции индивидуальных гонок на этапе КМ в Канаде
На этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе будут сокращены дистанции индивидуальных гонок.
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Происшествия
Освобожденного аспиранта МГУ снова привезли в полицию
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Bentley отзывает в России более 200 автомобилей
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Компания Cadillac представила на автосалоне в Чикаго «спортивную» версию кроссовера XT5.
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