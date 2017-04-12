Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство РоссииРоссийская газета 17:27

Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП). Это МВД, министерства культуры, финансов и энергетики. Самым закрытым признано министерство науки и высшего образования из-за отсутствия нужной информации.
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Счетная палата назвала самые закрытые министерства в России

URA.Ru20:12

Эксперты: госкорпорации России не так открыты, как государство и публичные АО

ТАСС21:08

Эксперты Счетной палаты признали прозрачными лишь четыре министерства

РБК17:00

Счётная палата заявила о необходимости создать госорган по вопросам открытости власти

RT на русском17:57

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Российская газета17:27

Недооткрытое правительство

Коммерсантъ17:01

В Счетной палате предложили создать новый госорган по вопросам открытости власти

Эхо Москвы18:06
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Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.
Обновлено в 20:48
Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Игры

Лондон после Брексита может стать фоном для событий Watch Dogs

Лондон после выхода Великобритании из Европейского союза может послужить фоном для создателей следующей части Watch Dogs.
Обновлено в 07:35
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Политика

В Госдепе объяснили, чего США добиваются от властей Сирии

Специальный представитель по Сирии Джеймс Джеффри в ходе своего выступления в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, заявил, что американские власти не преследуют цель свержения режима Башара Асада в Сирии.
Обновлено в 19:27
Политика

Тим Кук: Apple не станет мишенью в торговой войне США с Китаем

Американо-китайское торговое противостояние не коснется компании Apple, убежден руководитель американской корпорации Тим Кук.
Обновлено в 21:12
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу

Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Религия

Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ

На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом

Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено в 21:55
Авто

Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%

По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Экономика

В Смирныховском районе средняя зарплата за 2018 год в официальном отчете значится как 56,5 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата, начисленная в январе-декабре 2018 года, составила 56,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:31
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Наука

Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году

Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.
Обновлено в 12:53
Футбол

СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
Происшествия

Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов

Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ.
Обновлено в 21:41
Авто

Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross

Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
Обновлено в 14:21
Экономика

В России изменились правила расходования маткапитала

В России изменились правила расходования средств семейного капитала. Поправки в законодательство были утверждены правительством страны.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова: «Пыталась абстрагироваться: это не я, это не про меня»

Обновлено в 21:30
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%

Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено в 20:32
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Авто

Land Rover завершил испытания нового Defender в Кении

В преддверии своей премьеры новый Defender вернулся из Восточной Африки и привез с собой уникальное видео о прохождении испытаний в Кении.
Обновлено в 07:33
Общество

Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее

Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься

В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Политика

В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса

Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено в 16:03
Происшествия

При посадке рейса Анталья - Барнаул возникла техническая неисправность

Техническая неисправность возникла при посадке рейса Анталья - Барнаул, приземлившегося в аэропорту назначения в ночь со вторника на среду, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Барнаула.
Обновлено в 22:01
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