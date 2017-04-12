Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство РоссииРоссийская газета 17:27
Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП). Это МВД, министерства культуры, финансов и энергетики. Самым закрытым признано министерство науки и высшего образования из-за отсутствия нужной информации.
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Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Глава Бурятии принял кардинальные решения в здравоохранении
Глава Бурятии Алексей Цыденов принял кардинальные решения по ситуации с детской клинической больницей Улан-Удэ.
Обновлено в 20:48
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Игры
Лондон после Брексита может стать фоном для событий Watch Dogs
Лондон после выхода Великобритании из Европейского союза может послужить фоном для создателей следующей части Watch Dogs.
Обновлено в 07:35
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Политика
В Госдепе объяснили, чего США добиваются от властей Сирии
Специальный представитель по Сирии Джеймс Джеффри в ходе своего выступления в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, заявил, что американские власти не преследуют цель свержения режима Башара Асада в Сирии.
Обновлено в 19:27
Политика
Тим Кук: Apple не станет мишенью в торговой войне США с Китаем
Американо-китайское торговое противостояние не коснется компании Apple, убежден руководитель американской корпорации Тим Кук.
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Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Религия
Афон требует от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
На сайте Украинской православной церкви (УПЦ) появилась информация о том, что игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
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Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено в 21:55
Авто
Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%
По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Экономика
В Смирныховском районе средняя зарплата за 2018 год в официальном отчете значится как 56,5 тыс. рублей
Среднемесячная зарплата, начисленная в январе-декабре 2018 года, составила 56,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:31
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Наука
Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году
Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.
Обновлено в 12:53
Футбол
СМИ: «Удинезе» подпишет защитника ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Родриго Бекао в летнее трансферное окно может перейти в клуб из чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:33
Происшествия
Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов
Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ.
Обновлено в 21:41
Авто
Названы российские цены на кроссовер Citroen C5 Aircross
Citroen 4 июня объявила о стоимости нового кроссовера Citroen C5 Aircross.
Обновлено в 14:21
Экономика
В России изменились правила расходования маткапитала
В России изменились правила расходования средств семейного капитала. Поправки в законодательство были утверждены правительством страны.
Обновлено в 09:54
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%
Как сообщалось, 30 апреля "Севергрупп" закрыла сделку по выкупу акций "Ленты" у TPG (34,45%) и ЕБРР (7,47%), став владельцем 41,9% ритейлера.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено в 20:32
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Авто
Land Rover завершил испытания нового Defender в Кении
В преддверии своей премьеры новый Defender вернулся из Восточной Африки и привез с собой уникальное видео о прохождении испытаний в Кении.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься
В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
В Раде хотят конфисковать имущество у жителей Донбасса
Украинские власти могут в будущем пытаться конфисковать имущество жителей охваченных войной районов Донбасса, которые получили паспорта РФ – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Верховной рады депутатом Олегом Мусием, передает ФАН.
Обновлено в 16:03
Происшествия
При посадке рейса Анталья - Барнаул возникла техническая неисправность
Техническая неисправность возникла при посадке рейса Анталья - Барнаул, приземлившегося в аэропорту назначения в ночь со вторника на среду, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Барнаула.
Обновлено в 22:01