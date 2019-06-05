Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство РоссииИзвестия вчера в 23:13
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго. При этом самым закрытым признано Минобрнауки из-за отсутствия нужной информации.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Авто
Минивэн Toyota превратили в ракету на колёсах. И теперь продают
Обновлено в 00:30
Общество
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Брусника и голубика, по мнению экспертов, являются наиболее полезными ягодами, потому что при их выращивании не применяются вредные вещества, сообщает «РИА Новости» в среду, 5 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
На Кубани определят еще 30 полигонов для размещения ТБО
В настоящее время край формирует заявку в Минприроды России для определения еще 30 мест размещения отходов.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
Трансфер Головина назвали самым провальным
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Единоборства
Команда Джошуа объявила о реванше с Руисом
Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика
Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.
Обновлено в 01:00
Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки
Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки.
Обновлено в 02:15
Общество
Троллейбусный завод «Тролза» сообщил о массовом сокращении работников
Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов.
Обновлено в 01:53
Единоборства
Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 02:27
Общество
Для улан-удэнцев запустили новый информационный сайт
5 июня в Администрации Улан-Удэ журналистам презентовали новый информационный сайт Улан-Удэ — ulan-ude-info.ru.
Обновлено в 00:38
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Юрий и Инна Жирковы крестили трехлетнего сына
Младшего сына Юрия и Инны Жирковых крестили в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено вчера в 06:30
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Посольство Армении отреагировало на убийство спецназовца ГРУ
Армянское посольство в Москве готово оказать содействие следственным органам по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, который погиб, защищая человека в массовой драке.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Транспорт
В России запустили первые вагоны с приятными ароматами
Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования: все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Обновлено в 02:04
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
В Петербурге загорелся склад со стройматериалами
Пожар площадью 1000 квадратных метров произошел на складах со стройматериалами в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32