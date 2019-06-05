Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство РоссииИзвестия вчера в 23:13
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго. При этом самым закрытым признано Минобрнауки из-за отсутствия нужной информации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Счетной палате предложили создать новый госорган по вопросам открытости власти
Эхо Москвывчера в 18:06
Счётная палата заявила о необходимости создать госорган по вопросам открытости власти
RT на русскомвчера в 17:57
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Экономика
В России изменились правила расходования маткапитала
Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено вчера в 03:37
Политика
Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи
Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Обновлено вчера в 15:59
Культура
В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian
Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz».
Обновлено вчера в 08:14
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Обновлено вчера в 14:00
Гаджеты
Гендиректор не считает Apple монополией
Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Гаджеты
В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» начались в России сегодня.
Обновлено вчера в 08:10
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF
"Мухаммада ас-Сагыра задержали члены SDF при его возвращении из Хасеке в Камышли на одном из КПП, его увезли в неизвестном направлении", - рассказал в эфире телеканала его коллега Ахмад аль-Хамдуш.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено вчера в 17:52
Гаджеты
Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
Один человек пострадал в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено вчера в 21:36
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского
«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
Авто
Новый Chevrolet Corvette будет оснащен защитой от чип-тюнинга
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Единоборства
Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье
Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми
Обновлено вчера в 13:21
Гаджеты
Названа стоимость телевизоров-картин от Samsung в России
Телевизоры-картины The Frame от компании Samsung в ближайшее время появятся в продаже в России.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента
Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.
Обновлено вчера в 22:21