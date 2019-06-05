Счетная палата назвала самое закрытое министерство РоссииИзвестия вчера в 23:13

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго. При этом самым закрытым признано Минобрнауки из-за отсутствия нужной информации.

Экономика В России изменились правила расходования маткапитала Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Политика Трамп грубо нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и родными прибыл в Лондон, чтобы встретиться с Елизаветой II.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Происшествия Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.

Культура В Минкультуры прокомментировали ситуацию с блогером BadComedian Руководитель департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова заявила, что ведомство не имеет отношения к судебным тяжбам между блогером Евгением BadComedian Баженовым и кинокомпанией «Kinodanz».

Футбол Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).

Политика Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты» Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.

Гаджеты Гендиректор не считает Apple монополией Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.

Гаджеты В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит» Продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» начались в России сегодня.

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.

Армия и оружие Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF "Мухаммада ас-Сагыра задержали члены SDF при его возвращении из Хасеке в Камышли на одном из КПП, его увезли в неизвестном направлении", - рассказал в эфире телеканала его коллега Ахмад аль-Хамдуш.

Происшествия Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.

Политика Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Происшествия После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского «Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Единоборства Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Гаджеты Названа стоимость телевизоров-картин от Samsung в России Телевизоры-картины The Frame от компании Samsung в ближайшее время появятся в продаже в России.