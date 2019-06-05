Общество
Счетная палата назвала самое закрытое министерство РоссииИзвестия вчера в 23:13
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго. При этом самым закрытым признано Минобрнауки из-за отсутствия нужной информации.
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Счетная палата РФ: только четыре министерства можно назвать открытыми
Московский Комсомолецвчера в 19:36
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Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие
Обнародованы данные о мощности испытанной в КНДР ядерной бомбы
Обновлено вчера в 17:00
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Данные тысяч сотрудников Службы внешней разведки оказались в открытом доступе
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