Экономика
Счетная палата назвала провальной реформу в строительстве
Счетная палата назвала провальной реформу в строительствеREGNUM03:33
Планировалось, что к концу 2018 году будет создана система на основе «ресурсного» метода, однако этого не произошло. На реализацию реформ было выделено 1,9 млрд рублей, включая около 1,4 млрд рублей из средств федерального бюджета.
REGNUM03:33
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Экономика
Греф рассказал о большом убытке Сбербанка от программы «Спасибо»
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что бонусная программа «Спасибо» приносит банку большой убыток.
Обновлено в 03:37
Экономика
Veon назначил Урсулу Бернс генеральным директором компании
Телекоммуникационный холдинг Veon (управляет «Вымпелкомом») сообщил о назначении генеральным директором компании Урсулы Бернс.
Обновлено в 02:19
Экономика
«Ведомости»: «Роснефть» отказалась от проектов в Иране
"Роснефть" отказалась от участия в совместных проектах с Иранской национальной нефтяной компанией, компания сосредоточится на проектах внутри России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 03:45
Экономика
Росстат улучшил оценку роста экономики России
Рост российской экономики в III квартале 2018 г. замедлился до 1,5% в годовом выражении с 1,9% кварталом ранее, сообщил Росстат, а не до 1,3%, как он предварительно оценивал накануне.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика
Московские провайдеры поднимают цены на интернет
Московские провайдеры поднимают цены на интернет Повышение цен на услуги домашнего интернета, которое началось в регионах еще в мае, дошло до Москвы.
Обновлено вчера в 17:56
Экономика
Эксперты: в ноябре граждане РФ стали тратить больше
Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря стало известно, что в среднем граждане России на предстоящее празднование Нового года готовы потратить 16,9 тыс. рублей, из которых 47% пойдут на продукты и напитки, 42% на новогодние подарки, а остальное — на развлечения.
Обновлено в 03:43
Экономика
Детям и церквям: сколько россияне тратят на благотворительность
Центр управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы "Сколково" проводил оценку с учетом данных Фонда поддержки и развития филантропии CAF, в течение нескольких лет опрашивающего население России о степени участия в различных благотворительных активностях, а также с учетом данных исследования Knight Frank и отчетности компаний.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
ЦБ сообщил о стремительном росте объема переводов с карты на карту
В России стремительно растет популярность переводов с одной банковской карты на другую, сообщает ЦБ.
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Госдума обнулила НДС на услуги аэропортов для международных перевозок
Принятый закон предоставляет правительству полномочия по определению перечня услуг аэропортов, которые могут облагаться НДС по нулевой ставке.
Обновлено в 03:16
Экономика
За украинским ВТБ выстроилась очередь
На активы и обязательства банка претендуют три крупных игрока Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) завершил прием заявок на передачу активов и обязательств украинского ВТБ.
Обновлено вчера в 17:56
Энергетика
«Газпром нефть» купила долю в КХЛ
В результате сделки «Газпром нефть» получила долю 11,76% капитала управляющей КХЛ компании ООО «Континентальная хоккейная лига».
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Собрали в дорогу: государственные инвестиции рекордно вырастут
"Майские" инвестиции Министр экономического развития Максим Орешкин утвердил Федеральную адресную инвестиционную программу на ближайшие три года, рассказали "Известиям" в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Basis вернет $133 млн инвесторам. Стартап закроется из-за ценных бумаг
По информации журналистов, компания вернет $133 млн, которые были собраны в апреле.
Обновлено в 03:50
Недвижимость
Риелторы предсказали резкий рост спроса на дачи в Подмосковье
Накануне Нового года спрос на приобретение дач и коттеджей в новых поселках Подмосковья может вырасти на 25%, прогнозируют в компании «Инком-Недвижимость».
Обновлено в 03:00
Экономика
Пумпянский ведет с Абрамовичем переговоры по ВСМ «Москва-Казань»
Группа «Синара» уральского миллиардера Дмитрия Пумпянского участвует в переговорах с компаниями Evraz, «Кузбассразрезуголь» и «Трансмашхолдинг» по финансированию строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань.
Обновлено в 03:39