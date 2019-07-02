Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроевРБК 17:00

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России. На втором месте — Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 15 законсервированными объектами, на которые пущено 4,3 млрд руб.
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Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Известия17:01

Около 62 тысяч недостроенных объектов нашла Счетная палата РФ

Телеканал 360°17:49

Счетная палата на начало 2019 года зафиксировала незавершенные стройки на 4 трлн рублей

ТАСС17:15

В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства

RT на русском17:15

Счетная палата нашла, где скрываются брошенные стройки

Коммерсантъ17:02

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

РБК17:00

Счетная палата: в России 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства

Московский Комсомолец18:04
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Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
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Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
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Королева выбрала для отпуска любимую одежду подростков

Наташа Королева всегда придерживалась необычного стиля в одежде. Порой бывали у звезды и модные проколы.
Обновлено в 15:39
Наука

На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых

Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.
Обновлено в 16:02
Футбол

Айртон: «Всю игру с ЦСКА гнули свою линию»

По большому счету, всю игру гнули свою линию.
Обновлено в 15:32
Происшествия

В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Пожар на месте падения неизвестного объекта на территории Северного Кипра сняли на видео очевидцы.
Обновлено в 08:13
Здоровье

На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Кино

Дэниел Крэйг вернулся к съемкам нового «Бонда» после операции

Обновлено в 08:30
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Игры

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series выйдет 10 сентября

Обновлено в 11:17
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Политика

Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян

Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте

Обновлено в 16:30
Общество

Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях

Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
Кино

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Американская компания Netflix представила первые промо-материалы к сериалу "Ведьмак", премьера которого запланирована на декабрь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Хоккей

Клуб «Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина

Обновлено в 13:17
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Игры

СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077

Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на КПП

Неизвестный нанёс смертельное ранение полицейскому на контрольно-заградительном посту в Чечне.
Обновлено в 08:43
Футбол

«Арсенал» продолжает интересоваться Браими

Бывший полузащитник "Порту" Ясин Браими может перейти в "Арсенал", пишет Sky sources.
Обновлено в 09:11
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
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Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля Российской Федерации. Действует на основе Федерального закона 41-ФЗ, который содержит общие положения о данном органе, его составе и структуре, описывает содержание деятельности, функции, полномочия, обеспечение, а также организацию работы Счетной палаты.
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