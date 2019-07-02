Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроевРБК 17:00
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России. На втором месте — Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 15 законсервированными объектами, на которые пущено 4,3 млрд руб.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Здоровье
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Происшествия
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Азербайджан сообщил о готовности газопровода в Европу
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Общество
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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
Протестующие ворвались в здание парламента в Гонконге
Несколько сотен протестующих ворвались в здание парламента Гонконга и потребовали переговоров с главой местной администрации Кэрри Лэм, сообщает издание South China Morning Post.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского
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Обновлено в 13:37
Происшествия
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Происшествия
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В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
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Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Общество
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Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено в 17:00
Общество
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Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
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Хоккей
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Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Авто
Электрический Porsche Taycan сфотографирован без камуфляжа
Известно, что компания уже получила свыше 20 тысяч предзаказов на электрокар. Taycan получит силовую установку мощностью 600 лошадиных сил.
Обновлено в 16:11
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Гаджеты
WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple
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Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58