Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроевРБК 17:00

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России. На втором месте — Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) с 15 законсервированными объектами, на которые пущено 4,3 млрд руб.
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Расходы российского бюджета на недострой превысили 4 трлн. руб

Эхо Москвы19:04

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

РБК17:00

Счетная палата на начало 2019 года зафиксировала незавершенные стройки на 4 трлн рублей

ТАСС17:15

В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства

RT на русском17:15

Счетная палата нашла, где скрываются брошенные стройки

Коммерсантъ17:02

Около 62 тысяч недостроенных объектов нашла Счетная палата РФ

Телеканал 360°17:49

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Известия17:01
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Происшествия

Самолет с поврежденным шасси сел в Тель-Авиве

Обновлено в 10:08
Путешествия

Туроператоры рассказали о самых интересных горнолыжных турах на предстоящую зиму в рамках «раннего бронирования»

Число туристов, собирающихся «готовить лыжи летом» всё увеличивается – программы раннего бронирования горнолыжных туров, некогда запускавшиеся туроператорами в сентябре, сейчас у некоторых игроков стартуют уже в апреле.
Обновлено в 12:19
Транспорт

Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто

Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Футбол

Сенегал и Алжир одержали разгромные победы на Кубке Африки

Сборная Сенегала в третьем круге группового турнира Кубка Африки разгромила команду Кении – 3:0. Дубль оформил нападающий "Ливерпуля" Садио Мане, также он не реализовал пенальти.
Обновлено в 17:02
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Политика

Термокружка Путина стала хитом в Китае

Обновлено в 07:50
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Происшествия

В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Политика

Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Экономика

Уголовное наказание за майнинг вводить не планируют, заявили в Минфине

Планов по введению уголовной ответственности за майнинг нет, описать состав преступления будет невозможно, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Рамзан Кадыров заявил, что считает того, кто напал и убил представителя МВД террористом. Также он выразил соболезнования родным погибшего.
Обновлено в 13:52
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Общество

Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Музыка

Бэнкси придумал бронежилет для рэпера Stormzy

Уличный художник Бэнкси представил в британском Гластонбери бронежилет, созданный им для рэпера Stormzy.
Обновлено в 07:37
Гаджеты

Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны

В денежном же выражении рост во втором квартале составил 7,5%. Таким образом, россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей.
Обновлено в 11:18
Политика

Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским

Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 18:49
Футбол

Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»

Изначально планировалось, что вратарь будет готовиться к сезону со «Спартаком-2», но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь итальянца к работе с первой командой.
Обновлено в 15:04
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Хоккей

Бобровский стал игроком «Флориды»

«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Технологии

VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Обновлено в 12:43
Футбол

«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения

Обновлено в 18:35
Авто

Бронированный Toyota Land Cruiser 200 показали на выставке

На выставке «Армия-2019» состоялась презентация бронированного японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200 последней генерации.
Обновлено в 15:52
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