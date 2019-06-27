Экономика
Счетная палата нашла у таможни нарушения на 1 млрд рублейРосбалт вчера в 19:14
Счетная палата нашла финансовые нарушения в работе Центральной базовой таможни в Москве. Общая сумма нарушений составляет более 1 млрд рублей, говорится в Бюллетене СП.
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с чего всё началось
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и выявила финансовые нарушения на сумму более 1 млрд руб., в том числе признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн руб.Коммерсантъвчера в 21:20
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В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Московский Комсомолецвчера в 18:07
Счетная палата выявила финансовые нарушения в таможне на миллиард рублей
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