Счетная палата нашла у таможни нарушения на 1 млрд рублейРосбалт вчера в 19:14

с чего всё началось

Счетная палата нашла финансовые нарушения в работе Центральной базовой таможни в Москве. Общая сумма нарушений составляет более 1 млрд рублей, говорится в Бюллетене СП.

Счетная палата нашла у таможни нарушения на 1 млрд рублей

Технологии Посекундно свысока: о проблемах на борту сообщат по интернету Качественная интернет-связь с землей поможет эффективнее обслуживать технику, позволит предупреждать пилотов об опасных ситуациях прямо во время полета и решит проблему потери черных ящиков в случае, если катастрофа всё же произошла.

Политика Путин назвал либеральную идею изжившей себя Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Экономика Банк «Открытие» изменит рекламный слоган после критики ЦБ Банк "Открытие" учтет позицию Банка России и изменит свой рекламный слоган, представленный в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Шоу-бизнес Елена Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной Певица откровенно рассказала о причинах ухода из группы «Серебро» и о эмоциях по этому поводу, а также рассекретила отношения между Максом Фадеевым и Ольгой Серябкиной.

Гаджеты Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

Политика Тереза Мэй заявила о готовности улучшать отношения с Россией Великобритания готова улучшать отношения с Россией, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй по пути на саммит G20, сообщает агентство Bloomberg.

Гаджеты Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.

Экономика Россияне оказались не такими уж и старыми Россия может оказаться в списке «стареющих» стран с аномально низкими расходами на здравоохранение.

Финансы Россия и Китай отказались от расчетов в долларах Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.

Происшествия В Москве задержан второй отравитель, притворявшийся полицейским Задержанный отравитель проверяется на причастность к аналогичным преступлениям на территории Москвы, Подмосковья, Ленинградской, Тверской и Костромской областей.

Финансы Bank of America: «фальшивая сделка» США и Китая ослабит доллар Доллар в краткосрочной перспективе может ослабнуть к евро, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на комментарии валютных стратегов Bank of America Merrill Lynch.

Шоу-бизнес Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.

Космос Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.

Экономика В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.

Общество Пользователи сообщают о сбое в работе App Store Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в пятницу в ряде стран, сообщает сервис Downdetector.

Кино Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.

Энергетика Путин оценил работу российских нефтяных компаний Российский лидер Владимир Путин убежден, что российские нефтяные компании осуществляют умную политику и способны трезво оценивать ситуацию на рынке.