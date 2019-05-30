Экономика

Счетная палата нашла у «Роскосмоса» нарушения на 50 млрд рублейРосбалт вчера в 22:14

Нарушения на сумму около 50 млрд рублей выявили в «Роскосмосе» проверки Счетной палаты в 2018 году, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как уточняет пресс-служба, эта сумма выявлена только в результате проверок, не относящихся к разряду секретных.
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В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 миллиардов рублей

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

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