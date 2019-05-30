Экономика
Счетная палата нашла у «Роскосмоса» нарушения на 50 млрд рублейРосбалт вчера в 22:14
Нарушения на сумму около 50 млрд рублей выявили в «Роскосмосе» проверки Счетной палаты в 2018 году, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как уточняет пресс-служба, эта сумма выявлена только в результате проверок, не относящихся к разряду секретных.
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Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.РИА Новостивчера в 12:20
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Счетная палата РФ в 2018 году обнаружила нарушения в космической сфере на 50 млрд рублей
Интерфаксвчера в 12:55
Счётная палата в прошлом году нашла нарушения в космической сфере на 50 млрд руб
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