Счетная палата нашла у «Роскосмоса» нарушения на 50 млрд рублейРосбалт вчера в 22:14

Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли на сумму минимум 50 миллиардов рублей по несекретным проверкам за прошлый год, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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Нарушения на сумму около 50 млрд рублей выявили в «Роскосмосе» проверки Счетной палаты в 2018 году, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как уточняет пресс-служба, эта сумма выявлена только в результате проверок, не относящихся к разряду секретных.

Счетная палата нашла у «Роскосмоса» нарушения на 50 млрд рублей

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