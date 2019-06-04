Экономика
Счетная палата нашла нарушения в работе ФАСТелеканал 360° 06:15
В работе Федеральной антимонопольной службы были найдены нарушения, связанные с освоением бюджета. В частности, речь идет о нарушениях, допущенных при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ).
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Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Политика
Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Boeing, выполняющий рейс Москва- Берлин был вынужденно вернуться из места отправки - во Внуково.
Обновлено в 06:48
Политика
Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку
Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, действия которых привели к смерти пятилетнего мальчика, сообщается во вторник на сайте телеканала "Прямой".
Обновлено в 04:53
Общество
Заключенные в Тагиле строили яхты бесплатно
Бывший заключенный колонии в Нижнем Тагиле после своего освобождения подал жалобу в Следственный Комитет; по его словам, администрация заставляла заключенных строить яхту; а также она не платила им за эту работу.
Обновлено в 08:44
Политика
Германия вновь вступилась за «Северный поток-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока-2», передает РИА Новости.
Обновлено в 09:43
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Общество
20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники
90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Футбол
Неймар плакал во время разговора с главным тренером сборной Бразилии об обвинении в изнасиловании
У нападающего сборной Бразилии Неймара состоялся разговор с главным тренером национальной команды Тите по поводу обвинения в изнасиловании.
Обновлено в 09:02
Политика
ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Обновлено в 02:57
Политика
Зеленский обсудит «давление на РФ» с лидерами ЕС
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что планирует начать свои встречи с лидерами Евросоюза с вопроса о "давлении на Россию".
Обновлено в 09:12
Энергетика
«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти
Игорь Сечин выступал с докладом более часа, он объявил о запуске отгрузки нефти на Западно-Эргинском месторождении и рассказал о росте добычи на месторождениях «Роснефти» и PDVSA в Венесуэле.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Политика
Украина в Гааге обвиняет РФ в непредотвращении финансирования терроризма
По словам украинской стороны, Киев обвиняет Москву в нарушении статей о широкой правовой взаимопомощи и предотвращении финансирования терроризма.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Бывший замруководителя СКР по Москве Никандров вышел из колонии
Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета (СКР) по Москве Денис Никандров, осужденный за взятку, вышел из колонии в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 03:48
Кино
Тарантино экранизирует собственный комикс о Джанго и Зорро
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино работает над фильмом по мотивам комикса «Джанго/Зорро». Об этом 3 июня сообщил портал Сollider.
Обновлено в 09:09
Религия
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 07:55
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Общество
Набережную Яузы в Москве назвали в честь Говорухина
Обновлено в 09:46
Авто
Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90
На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
Обновлено в 02:23
Технологии
«Лаборатория Касперского» обновила логотип
«Лаборатория Касперского» провела ребрендинг, обновив фирменный логотип компании. В новом варианте теперь не будет слова lab.
Обновлено в 08:32
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Подмосковье убили директора торгового центра
В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.
Обновлено в 07:58