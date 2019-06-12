Экономика

Счетная палата нашла нарушения в госзакупках на 293,7 млрд рублейМетагазета 00:59

Сумма ущерба превысила 290 млрд рублей. «По результатам контрольных мероприятий выявлено 2,261 тыс. нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 293,7 млрд рублей, что превышает аналогичные показатели за 2017 год на 3,8% и в 2,8 раза соответственно», — говорится в документе.
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