Счетная палата нашла нарушения в госзакупках на 293,7 млрд рублейМетагазета 00:59

Сумма ущерба превысила 290 млрд рублей. «По результатам контрольных мероприятий выявлено 2,261 тыс. нарушений законодательства в сфере закупок на общую сумму 293,7 млрд рублей, что превышает аналогичные показатели за 2017 год на 3,8% и в 2,8 раза соответственно», — говорится в документе.

Счетная палата нашла нарушения в госзакупках на 293,7 млрд рублей

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