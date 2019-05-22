Экономика

Счетная палата нашла нарушения в Большом театре и ЭрмитажеNewstracker.ru вчера в 12:31

Счетная палата выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде. Однако после проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год специалисты признали достоверной отчетность всех этих учреждений.
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Счетная палата нашла нарушения расходования средств в Эрмитаже

АБНвчера в 02:28

Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем

Комсомольская правдавчера в 04:39

Счетная палата: строительство фондохранилища Эрмитажа может затянуться

РИА Новостивчера в 05:23

Счетная палата нашла нарушения в Большом театре, Госфильмофонде и Эрмитаже

Известиявчера в 04:02

Счетная палата нашла нарушения в расходовании бюджета у Госфильмфонда, Большого театра и Эрмитажа

Коммерсантъвчера в 07:17

В Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде выявлены финансовые нарушения

Говорит Москвавчера в 04:58

Счетная палата обратила внимание на проблему распространения билетов Большого театра, позволяющую спекулировать ими

Глас Народавчера в 02:11
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Экономика

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Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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Авто

Названа цена на новый российский электромобиль Zetta

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Политика

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Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
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Гаджеты

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Совладельца фирмы-поставщика спецсвязи для Кремля объявили в розыск

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Общество

Жители домов на Мичуринском проспекте разбили клумбу с надписью «Собянин, уйди!»

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В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
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Авто

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Политика

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