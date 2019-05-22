Экономика
Счетная палата нашла нарушения в Большом театре и ЭрмитажеNewstracker.ru вчера в 12:31
Счетная палата выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде. Однако после проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год специалисты признали достоверной отчетность всех этих учреждений.
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Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем
Комсомольская правдавчера в 04:39
В Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде выявлены финансовые нарушения
Говорит Москвавчера в 04:58
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