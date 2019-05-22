Экономика

Счетная палата нашла нарушения в Большом театре и ЭрмитажеNewstracker.ru 12:31

Счетная палата выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде. Однако после проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год специалисты признали достоверной отчетность всех этих учреждений.
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Счетная палата нашла нарушения в расходовании бюджета у Госфильмфонда, Большого театра и Эрмитажа

Коммерсантъ07:17

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

РБК06:01

Счетная палата: строительство фондохранилища Эрмитажа может затянуться

РИА Новости05:23

Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем

Комсомольская правда04:39

Счетная палата нашла нарушения расходования средств в Эрмитаже

АБН02:28

В Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде выявлены финансовые нарушения

Говорит Москва04:58

Счетная палата обратила внимание на проблему распространения билетов Большого театра, позволяющую спекулировать ими

Глас Народа02:11
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Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.
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