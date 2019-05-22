Счетная палата нашла нарушения в Большом театре и ЭрмитажеNewstracker.ru 12:31

Счетная палата выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде. Однако после проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год специалисты признали достоверной отчетность всех этих учреждений.

Счетная палата нашла нарушения в Большом театре и Эрмитаже

Происшествия В Италии завели дело против водителя попавшего в ДТП автобуса Водитель туристического автобуса, перевернувшегося в Италии утром 22 мая, стал главным фигурантом расследования.

Общество Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.

Игры THQ Nordic приобрела студию Piranha Bytes THQ Nordic анонсировала приобретение Piranha Bytes – студии, за авторством которой вышла легендарная Gothic, а также Risen и ELEX.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Армия и оружие Шойгу наградил российских журналистов за участие в сирийской операции После вступительной речи министр наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.

Общество Названы пять самых высокооплачиваемых вакансий мая Вакансия батлера — управляющего домашним хозяйством, дворецкого — возглавила список наиболее высокооплачиваемых вакансий мая в России.

Футбол МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон "Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.

Единоборства Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".

Авто В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer Официальный представитель марки Ford в России ООО «Форд Соллерс Холдинг» отзовет в России 14,58 тыс. автомобилей Ford Explorer из-за возможного образования трещин на рычагах регулировки схождения задних колес.

Общество Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.

Происшествия Под Владимиром ликвидировали группу террористов Под Владимиром в ночь на 22 мая была ликвидирована группа террористов.

Политика Германия выступает против экстерриториальных санкций США Во вторник министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве, заявил о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении "Северного потока - 2". США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу.

Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая из-за ветра и грозы.

Общество «Россети» приняли более 2 тысяч заявок на портале «Светлая страна» Энергетики группы компаний «Россети» приняли и рассмотрели свыше двух тысяч заявлений, которые были поданы жителями России через портал «Светлая страна».

Общество Игорь Руденя в интервью телеканалу «Мир 24» объяснил, почему мусорные полигоны перешли в собственность Тверской области Отвечая на вопрос журналиста о реализации национального проекта «Экология», глава тверского региона рассказал, как Тверская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Футбол АЕЛ завоевал Кубок Кипра и сыграет в Лиге Европы Встреча прошла в Никосии и завершилась со счетом 2:0. Благодаря этой победе АЕЛ завоевал путевку в Лигу Европы.

Здоровье Минздрав проверяет информацию об очередях за инсулином в Саратове К сообщению приложена фотография, на которой запечатлена длинная очередь, как утверждает аноним, так выглядит очередь в первой горбольнице за инсулином.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".

Футбол ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась расширять количество участников на Чемпионате мира 2022 года в Катаре с 32 до 48 команд.

Энергетика Нефтяникам посоветовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок Нефтяным компаниям советовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Игры Лаунчер GOG объединит в себе библиотеки из других магазинов Магазин GOG Galaxy получит крупное обновление и сможет объединить библиотеки разных площадок – Steam, Epic Games Store, Origin и других.