Экономика

Счетная палата нашла нарушения в Большом театре и ЭрмитажеNewstracker.ru 12:31

Счетная палата выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде. Однако после проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год специалисты признали достоверной отчетность всех этих учреждений.
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Счетная палата нашла нарушения в расходовании бюджета у Госфильмфонда, Большого театра и Эрмитажа

Коммерсантъ07:17

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

РБК06:01

Счетная палата выявила нарушения при расходовании средств Большим театром, Госфильмфондом и Эрмитажем

Комсомольская правда04:39

Счетная палата: строительство фондохранилища Эрмитажа может затянуться

РИА Новости05:23

Счетная палата нашла нарушения расходования средств в Эрмитаже

АБН02:28

В Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде выявлены финансовые нарушения

Говорит Москва04:58

Счетная палата обратила внимание на проблему распространения билетов Большого театра, позволяющую спекулировать ими

Глас Народа02:11
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«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
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Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

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В Мексике девять человек погибли в столкновении банд

Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
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Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
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Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики

Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).
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Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
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Предполагаемые террористы заблокированы в доме во Владимирской области

В городе Кольчугино Владимирской области силовики проводят контртеррористическую операцию, в рамках которой в одном из частных домов заблокированы предполагаемые террористы.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».
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Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
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Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании

В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
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Эксперт: США едва ли введут санкции против проекта «Северный поток - 2»

Американские власти едва ли пойдут на применение односторонних санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2". Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС американский внешнеполитический аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.
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Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
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Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
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Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

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Политика

Корпорация Panasonic приостановила сотрудничество с Huawei

Руководство японской корпорации Panasonic приняло решение об остановке всех торговых операций с китайской компанией Huawei.
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В конце 2019 года в продажу поступят новые российские электромобили. Каждый экземпляр Zetta будет стоит не менее 450 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:21
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Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
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Появились фото со съемок новых «Звездных войн»

В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
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