Экономика
Счетная палата нашла нарушения в Большом театре и ЭрмитажеNewstracker.ru 12:31
Счетная палата выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде. Однако после проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год специалисты признали достоверной отчетность всех этих учреждений.
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Авто
Серийный Kia XCeed замечен на тестах без камуфляжа
Обновлено в 22:21
Происшествия
Новый ТРЦ построят рядом со сгоревшей «Зимней вишней» в Кемерово
Новый торгово-развлекательный комплекс возведут на месте недостроенной гостиницы в Кемерово рядом с торговым центром «Зимняя вишня».
Обновлено в 10:54
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
У входа к «Ломоносовской школе» расстелили красную ковровую дорожку, на которую Климова ступила в компании Петренко и Корнея.
Обновлено в 06:00
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
В июне 2019 года на российском авторынке появится новый кросс-универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 13:39
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Происшествия
В Мексике девять человек погибли в столкновении банд
Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено в 21:21
Общество
Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд
Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено в 22:58
Наука
Китай создает новую угрозу для озонового слоя, заявили химики
Все плюсы от запрета фреонов, как обнаружили экологи два года назад, могут исчезнуть в ближайшие десятилетия в результате того, что в атмосфере Антарктики начал скапливаться другой тип молекул, разрушающих озоновый слой, растворитель дихлорметан(CH2Cl2).
Обновлено в 13:00
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Кино
Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»
Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено в 19:13
Происшествия
Предполагаемые террористы заблокированы в доме во Владимирской области
В городе Кольчугино Владимирской области силовики проводят контртеррористическую операцию, в рамках которой в одном из частных домов заблокированы предполагаемые террористы.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Порошенко отреагировал на возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил возбужденные против него уголовные дела началом избирательной кампании в парламент, сообщает в среду РИА «Новости».
Обновлено в 13:07
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Глава МИД Британии обвинит Россию в «глобальной» киберкампании
В качестве примеров "вмешательства России" в демократические процессы других стран Хант приведет в пример якобы имевшие место попытки вмешательства в выборы на Украине и в США.
Обновлено в 19:05
Политика
Эксперт: США едва ли введут санкции против проекта «Северный поток - 2»
Американские власти едва ли пойдут на применение односторонних санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2". Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС американский внешнеполитический аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.
Обновлено в 21:38
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено в 03:58
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие
Китайские эксперты оценили российские системы РЭБ
Китайское издание Sohu отметило, что во время парада Победы Россия не стала демонстрировать свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Обновлено в 12:32
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Политика
Корпорация Panasonic приостановила сотрудничество с Huawei
Руководство японской корпорации Panasonic приняло решение об остановке всех торговых операций с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 22:31
Авто
Стала известна стоимость новых российских электромобилей Zetta
В конце 2019 года в продажу поступят новые российские электромобили. Каждый экземпляр Zetta будет стоит не менее 450 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Кино
Появились фото со съемок новых «Звездных войн»
В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено в 16:44