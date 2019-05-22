Счетная палата нашла нарушения в Большом театре и ЭрмитажеNewstracker.ru вчера в 12:31

Счетная палата выявила нарушения при расходовании бюджетных средств в Большом театре, Эрмитаже и Госфильмофонде. Однако после проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год специалисты признали достоверной отчетность всех этих учреждений.

Счетная палата нашла нарушения в Большом театре и Эрмитаже

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