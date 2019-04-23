Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджетеМетагазета 05:54

Всего СП провела 419 мероприятий по проверке бюджета всех уровней. Специалисты выявили девять тысяч нарушений. «Благодаря работе палаты в бюджетную систему России и Союзного государства возвращено 7,5 млрд рублей», — говорится в сообщении СП.

Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете

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