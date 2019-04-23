Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджетеМетагазета 05:54
Всего СП провела 419 мероприятий по проверке бюджета всех уровней. Специалисты выявили девять тысяч нарушений. «Благодаря работе палаты в бюджетную систему России и Союзного государства возвращено 7,5 млрд рублей», — говорится в сообщении СП.
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На чемпионат WorldSkills в авиационном колледже неправильно потратили 79 млн рублей
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Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
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Обновлено в 19:55
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Свои правила диктовали животные на показе фонда "Русский силуэт". Настоящий фурор там произвели шпицы.
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ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
Обновлено в 04:52
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Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
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Происшествия
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.
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Политика
Мэр родного города Гитлера уйдет с поста после сравнения мигрантов с крысами
Вице-мэр австрийского города Браунау Кристиан Шильхер уйдет в отставку и выйдет из Австрийской партии свободы (АПС) из-за опубликованного им стихотворения, в котором он сравнил мигрантов с крысами.
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Политика
Спецоперация ФСБ: в Приморье задержана группа террористов
Как рассказали в Центре Общественных связей (ЦОС) спецслужбы, в состав группы вошли четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, которые осуществляют финансирование международных террористических структур.
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Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского
Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому.
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Уфолог обнаружил на снимках Луны загадочное инопланетное строение
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Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
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Финансы
Что остановит укрепление курса рубля
Укрепление рубля пока не может остановить даже покупка валюты в рамках бюджетного правила, добавляет он.
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РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
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Владимиру Зеленскому, лидирующему во второму туре президентских выборов на Украине, нужно поменять государственную политику по отношению к Крыму и налаживать отношения с жителями полуострова, заявил первый президенту Украины Леонид Кравчук.
Обновлено вчера в 18:01