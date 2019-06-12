Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 293,7 млрд рублей в сфере госзакупокРосбалт вчера в 17:59
Счетная палата РФ обнаружила в сфере государственных и корпоративных закупок более 2 тыс. нарушений на общую сумму 293,7 млрд рублей. Такие данные опубликованы в докладе ведомства. В 2018 году Счетная палата проверила закупки 5,5 тыс. организаций и выявила 2261 нарушение законодательства.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями
Коммерсантъвчера в 22:51
75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта
Интерфаксвчера в 17:25
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Экономика
Половина россиян покупала товары только по акциям
Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 10:50
Политика
Гражданин и силовик. Кирилл Мартынов: Почему марш 12 июня — это борьба за «справедливость в штатном режиме»
Практически дискуссия вылилась в вопрос о том, имеет ли смысл выходить на уже анонсированный и не согласованный с властями марш 12 июня.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле
Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Политика
Путин уволил двух генералов после развала дела Голунова
Обновлено в 07:27
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Финансы
Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд
Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул
Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.
Обновлено в 05:03
Футбол
Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Политика
Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
«Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Молния убила школьницу под Новосибирском
В четверг, 13 июня, разряд молнии убил 17-летнюю девушку в Колыванском районе Новосибирской области.
Обновлено в 05:44
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
ВВС США успешно провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков
ВВС США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.
Обновлено в 11:11
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным
Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
Обновлено в 07:03
Здоровье
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Политика
Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Политика
Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Петербурге загорелся цех завода «Красный Выборжец»
В Петербурге огнеборцы тушат неэксплуатируемый корпус завода "Красный Выборжец" на Кондратьевском проспекте, 5. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.
Обновлено в 09:20
Финансы
ЦБ Швейцарии сменил ключевую ставку
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) принял решение сменить ключевую процентную ставку, вместо таргетируемого уровня трехмесячной ставки LIBOR введя новую ставку ЦБ по депозитам, говорится в сообщении центробанка.
Обновлено в 04:20
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02