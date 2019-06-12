Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 293,7 млрд рублей в сфере госзакупокРосбалт вчера в 17:59
Счетная палата РФ обнаружила в сфере государственных и корпоративных закупок более 2 тыс. нарушений на общую сумму 293,7 млрд рублей. Такие данные опубликованы в докладе ведомства. В 2018 году Счетная палата проверила закупки 5,5 тыс. организаций и выявила 2261 нарушение законодательства.
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Госзакупки на общую сумму 293,7 млрд рублей в 2018 году были осуществлены с нарушениями
Коммерсантъвчера в 22:51
75% нарушений в госзакупках в 2018 году пришлись на обоснование начальной цены контракта
Интерфаксвчера в 17:25
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