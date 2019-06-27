Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможниРБК 04:45

с чего всё началось

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, обнаружены признаки злоупотреблений при заключении контрактов на сумму свыше 106 млн руб.

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Армия и оружие В ОСК рассказали, когда ВМФ получит атомный крейсер «Адмирал Нахимов» Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (проект 1144 "Орлан") будет спущен на воду на заводе "Севмаш" в 2021 году, а на рубеже 2022-23 годов его передадут ВМФ РФ, сообщил РИА Новости в четверг глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

Общество Сотрудники «Рольфа» сообщили об обысках На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.

Политика Делегацию Украины в ПАСЕ обругали нецензурной бранью Напомним, что украинская делегация выразила протест против решения вернуть Россию в ПАСЕ. Они пригрозили Совету Европы бойкотом.

Здоровье Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Кино Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Общество Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.

Экономика Сколько потеряет экономика Грузии без российских туристов "Согласно первым подсчетам, сокращение туристического потока из России за оставшийся период года окажет на экономику влияние примерно до 200-300 миллионов долларов",- говыорится в сообщении Нацбанка.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Общество В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.

Политика Россельхознадзор оценил возможность запрета поставок из Грузии Вопрос о запрете ввоза продукции растительного происхождения из Грузии в Россию не рассматривается.

Армия и оружие ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.

Общество Паводок в Иркутской области подтопил сотни домов В Иркутской области жилье около полутора тысяч человек из пяти населенных пунктов оказались подтоплены в результате паводка.

Общество Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.

Армия и оружие Британских читателей удивил перехват российских самолетов над Балтикой Издание Daily Mail написало о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.

Транспорт Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.

Общество Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.

Политика Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.

Происшествия В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки в Невском районе.

Политика В Крыму решили не контактировать с новым «постпредом» Зеленского Власти Крыма заявили, что не будут контактировать с новым "постпредом президента Украины по АРК" Антоном Корниевичем.

Политика Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны.

Экономика На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов В России в мае 2019 года количество выданных кредитов потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн).

Культура Курентзис обвинил власти Пермского края в своем уходе Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис оставил прощальное письмо, в котором обвинил краевые власти в непонимании.