Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможниКоммерсантъ 21:20
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата выявила нарушения в Центральной базовой таможне на 1 млрд рублей
Комсомольская правда21:42
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:16, Вашингтон
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Создание боевой экипировки «Сотник» начнется в 2020 году
Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник", - сообщили в корпорации.
Обновлено в 08:02
Общество
На космодроме Восточный в 2029 году построят аэропорт
Обновлено в 22:55
Кино
Умер актер из сериала «Сверхъестественное»
Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 22:22
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Обновлено в 11:09
Игры
Памятник геймерам открыли в Дарвиновском музее в Москве
Обновлено в 16:17
Космос
Обнаружена экзопланета, на небе которой восходит три солнца
Credit: NASA Астрономы отмечают, что из-за относительно небольшого расстояния от нас, а также светимости звезды-хозяйки, экзопланета LTT 1445Ab является отличной мишенью для наземных наблюдений с целью изучения ее атмосферы.
Обновлено в 08:52
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Общество
В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено в 22:10
Происшествия
Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии
В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.
Обновлено в 20:51
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Политика
Комитет Кудрина оценил шансы мэров продолжить карьеру после отставки
Мэры российских городов после отставки переходят на работу в региональное правительство или же становятся фигурантами уголовных дел.
Обновлено в 20:12
Наука
В Netflix научили нейросеть определять поцелуи в кино
Обновлено в 09:29
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
Обновлено в 14:14
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Политика
В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Культура
С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы
Обновлено в 04:23
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя
Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Медведев одобрил идею конфискации автомобилей у пьяных водителей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею о конфискации автомобилей у водителей, которых задержали пьяными за рулем.
Обновлено в 09:17
Общество
Детсад в центре Кемерова не могут построить из-за сектантки
Обновлено в 19:34
Происшествия
На Украине пожаловались на рабские трудовые условия в Польше
По данным издания, польские работодатели отказываются от услуг украинцев, нередко работающих нелегально, если у них возникают проблемы со здоровьем.
Обновлено в 15:50
Общество
Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов
43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.
Обновлено в 22:24
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Армия и оружие
В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр»
"Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 07:33