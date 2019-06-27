Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможниКоммерсантъ 21:20

Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
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Счетная палата выявила нарушения в Центральной базовой таможне на 1 млрд рублей

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Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

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Технологии

В работе «Википедии» произошел сбой

Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
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Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

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Создание боевой экипировки «Сотник» начнется в 2020 году

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Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
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Credit: NASA Астрономы отмечают, что из-за относительно небольшого расстояния от нас, а также светимости звезды-хозяйки, экзопланета LTT 1445Ab является отличной мишенью для наземных наблюдений с целью изучения ее атмосферы.
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В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
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Происшествия

Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии

В колумбийском департаменте Араука в результате двух атак на военную базу с применением взрывчатых веществ ранения получили не менее пяти военнослужащих.
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Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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Комитет Кудрина оценил шансы мэров продолжить карьеру после отставки

Мэры российских городов после отставки переходят на работу в региональное правительство или же становятся фигурантами уголовных дел.
Обновлено в 20:12
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Политика

Избран новый генсек Совета Европы

Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
Обновлено в 14:14
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

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Энергетика

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Обновлено в 06:01
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В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
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С 1 сентября для школьников введут культурные нормативы

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Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Авто

Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
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Медведев одобрил идею конфискации автомобилей у пьяных водителей

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На Украине пожаловались на рабские трудовые условия в Польше

По данным издания, польские работодатели отказываются от услуг украинцев, нередко работающих нелегально, если у них возникают проблемы со здоровьем.
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Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов

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Армия и оружие

В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр»

"Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 07:33
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Абэ призвал лидеров G20 обсудить мировые правила цифровой экономики

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