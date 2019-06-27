Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможниКоммерсантъ вчера в 21:20
Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
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Счетная палата выявила финансовые нарушения в таможне на миллиард рублей
Российская газетавчера в 17:32
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Московский Комсомолецвчера в 18:07
Счетная палата выявила нарушения в Центральной базовой таможне на 1 млрд рублей
Комсомольская правдавчера в 21:42
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
Обновлено в 00:38
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено вчера в 11:58
Музыка
Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский
Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Путин изменил расчет НДФЛ задним числом
Какие выплаты освобождены от НДФЛПодробный список Изменения по НДФЛ задним числом Путин подписал Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ.
Обновлено вчера в 13:25
Космос
Ученые выяснили, угрожает ли Нибиру Солнцу и Земле
Учёные рассказали о рисках, которые ожидают жителей Земли в этом случае.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
В КНДР пропал студент из Австралии
В КНДР пропал студент из Австралии. Об этом 27 июня сообщает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Обновлено вчера в 17:10
Культура
Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа
По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Избран новый генсек Совета Европы
Новым генеральным секретарем Совета Европы по итогам голосования избрана министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:14
Технологии
Российский производитель разработал отечественный процессор для нейросетей
Российский процессор для построения нейросетей разработан отечественным Научно-техническим центром "Модуль".
Обновлено в 00:22
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 10:24
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с «надгробиями»
С родителями связаться не удалось.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Лидеру тамбовской ОПГ Барсукову сократили срок на полгода
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Мэр Нью-Йорка расценил Россию как главную угрозу США
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Россия является главной геополитической угрозой во время первых теледебатов кандидатов в президенты США от демократов.
Обновлено в 00:21
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес
Полина Гагарина мечтает стать многодетной мамой
Популярная певица Полина Гагарина недавно призналась поклонникам, что хотела бы стать многодетной матерью.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней
Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено вчера в 06:39
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено вчера в 09:36