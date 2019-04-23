Счетная палата нашла миллиардные нарушения в бюджете РоссииLenta.ru 03:46

Большая часть нынешних нарушений — на 294,6 миллиарда рублей — связана с госзакупками. Кроме того, нарушения на 268,2 миллиарда связаны с формированием и исполнением бюджетов, на 95 миллиардов — с ведением бухгалтерского учета, на 70,7 миллиарда — с неэффективным использованием бюджетных средств.

Политика МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.

Политика Украинские социалисты предложили национализировать фабрику Roshen Лидер украинской социалистической партии Илья Кива подал иск в суд о признании незаконной приватизации кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.

Политика Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.

Политика Ким Чен Ын выехал на бронепоезде в Россию Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на личном бронепоезде во Владивосток, где 25 апреля состоится его первая встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Экономика Жители России начали массово избавляться от дач Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

Общество Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".

Армия и оружие Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Шоу-бизнес Певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт На днях МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, певица направлялась в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен".

Армия и оружие Участники форума по безопасности в Москве обсудили механизмы контроля над вооружениями Генерал-майор Евгений Ильин отметил, что мероприятие дает возможность обсудить, в чем причины происходящих изменений в сфере военной безопасности и какие шаги по линии военного взаимодействия могли бы быть востребованы сегодня.

Армия и оружие Китайские ВМС впервые продемонстрировали новую атомную подводную лодку Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).

Происшествия Во французском Версале произошел сильный пожар Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.

Политика Мадуро: Венесуэла докажет, что США украли у нее «дочку» PDVSA, и вернет ее Венесуэла докажет международному сообществу, что США украли нефтяную компанию Citgo у страны, и сумеет вернуть ее через суд, уверен президент Николас Мадуро.

Политика Генсек НАТО пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг переговорил по телефону с Владимиром Зеленским, предложил ему поддержку альянса и пригласил избранного главу Украины в штаб-квартиру в Брюсселе, сообщил Столтенберг в Twitter.

Наука Потепление в Арктике обойдется человечеству минимум в 25 трлн долларов При благоприятном сценарии, если рост глобальной средней температуры относительно доиндустриального уровня не превысит 1,5 градуса Цельсия, ущерб, связанный с потеплением в Арктике, составит 24,8 трлн долларов.

Здоровье Ученые назвали новый способ избежать ранней смерти Ученые американского колледжа кардиологов назвали новый способ избежать смерти в раннем возрасте - отказаться от сидячего образа жизни и увеличить уровень физической активности.

Спорт Союз биатлонистов согласовал с Минспортом тренеров сборной России Союз биатлонистов России (СБР) утвердил и согласовал с Министерством спорта России списки тренерского штаба основных и резервных национальных команд.

Космос Россия до 2025 года запустит 30 гражданских спутников «Роскосмос» до 2025 года планирует запустить на орбиту 30 гражданских космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли.

Общество В Риме после десяти лет реставрации открылся дворец Нерона Знаменитый Золотой дом Нерона в Риме полностью открылся для публики после десяти лет реставрации.

Кино Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.

Политика Трамп сообщил о встрече с главой Twitter Президент США Дональд Трамп заявил, что он провёл встречу с основателем и главой Twitter Джеком Дорси.

Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

Авто Tesla представила работу своего автопилота Telsa презентовала видеозапись, на которой электромобиль компании движется по загородной дороге в режиме автопилота.

Энергетика Гройсман призвал «Нафтогаз» искать дешевый газ по всему миру Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Нафтогазу" следует искать дешевый газ по всему миру. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия Хафтара сбила военный самолёт Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.

Футбол Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.