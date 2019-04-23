Экономика
Счетная палата нашла миллиардные нарушения в бюджете РоссииLenta.ru 03:46
Большая часть нынешних нарушений — на 294,6 миллиарда рублей — связана с госзакупками. Кроме того, нарушения на 268,2 миллиарда связаны с формированием и исполнением бюджетов, на 95 миллиардов — с ведением бухгалтерского учета, на 70,7 миллиарда — с неэффективным использованием бюджетных средств.
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На чемпионат WorldSkills в авиационном колледже неправильно потратили 79 млн рублей
Ульяновск онлайнвчера в 02:00
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