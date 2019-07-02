с чего всё началось

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.

Политика Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.

Происшествия Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик» Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Экономика Жители России стали тратить больше денег на отпуск Самым подешевевшим заграничным направлением стала Вена, где в этом году можно сэкономить на перелете 26% и заплатить за билеты в среднем 13,971 рубль.

Шоу-бизнес В РЖД прокомментировали выезд Пугачевой на перрон вокзала Певица двигалась по технической платформе, не мешая пассажирам В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали РИА "Новости" появление в интернете видеозаписи, на которой видно, как певица Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин в Москве подъезжает к поезду на люксовой иномарке.

Происшествия Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.

Политика Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский, выступая в Канаде на украинской конференции по вопросу реформ.

Общество Опубликовано новое расследование Голунова Интернет-издание «Медуза» и десятки других российских и зарубежных СМИ опубликовали новое расследование журналиста Ивана Голунова, посвященного похоронному бизнесу в Москве.

Гаджеты NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.

Общество Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП Как сообщает UAZ Belgium, начало производства УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией начнётся в сентябре нынешнего года, тогда же начнётся приём заказов на новинку.

Общество Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на удары Израиля по Сирии Удары израильских вооруженных сил по территории Сирии несут угрозу для стабильности всего региона, эскалация ситуации вызывает обеспокоенность МИД РФ, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Энергетика Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Крупные потребители электроэнергии подозревают ценовой сговор генерирующих компаний Резкий рост цен на рынке электроэнергии в этом году вызвал подозрения у крупных потребителей.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Космос Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Здоровье Французские врачи возобновили процесс эвтаназии пациента в коме Лечащий врач Ламбера объявил родным пациента о возобновлении процедуры прекращения медицинской помощи, добавив, что процесс остановки поддержания жизни мужчины будет проведён максимально мягко, пишет Agence France-Presse.

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Политика Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.

Политика Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.

Происшествия В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.