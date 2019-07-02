с чего всё началось

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.

Общество Джейсон Стетхэм повторил трюк чемпиона UFC, открыв бутылку ударом ноги Британский актёр Джейсон Стетхэм стал участником нового челленджа в соцсетях — Bottle Cap Challenge.

Армия и оружие В России реформируют систему ПВО Цель новых полков заключается в защите стратегически важных военных объектов, а также усиление действующих на данный момент систем противовоздушной обороны.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Общество Осенняя погода ожидается в Москве на выходных Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6–7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Армия и оружие Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге Члены команды сверхмалой атомной подводной лодки, которые погибли в Баренцевом море, числились в военной части Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Меган Маркл не подпускает отца к своему сыну Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказала своему отцу и родственникам с его стороны в доступе к сыну Арчи.

Космос Неопознанные темные объекты пролетели над поверхностью Луны После просмотра видео некоторые пользователи YouTube сообщили, что неопознанные объекты могли находиться в земной атмосфере или это был космический мусор, потому что их тени на спутнике не видны с Земли.

Общество Открылся новый салон «Сахалин-Оптик» Две недели назад одна из ведущих компаний Сахалинской области в области реализации средств коррекции зрения "Сахалин-Оптик" открыла салон по продаже очковой и контактной оптики.

Политика На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.

Политика Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.

Культура Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.

Авто Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.