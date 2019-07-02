Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строекРБК вчера в 04:27

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.
Читать в источнике
с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
Lenta.ruвчера в 03:03

Подробнее о событии

Объем незавершенного строительства на Ямале с начала года снизился на 1 млрд рублей

ТАССвчера в 11:04

Кабардино-Балкария лидирует по объёмам недостроя в России

Московский Комсомолецвчера в 06:45

Счетная палата нашла, где скрываются брошенные стройки

Коммерсантъ01 июля в 17:02

Незавершенные стройки обошлись бюджету РФ в 4 трлн руб

ПРАЙМ01 июля в 17:15

В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства

RT на русском01 июля в 17:15

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

РБКвчера в 04:27

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Известия01 июля в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:19, Вашингтон
Политика

Трамп опечалился отсутствием графы «гражданство» в переписи населения

Президент США Дональд Трамп отреагировал на данные о том, что на бланках для переписи населения в 2020 году не будет графы "гражданство".
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Красноярске мужчина открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Сотрудники правоохранительных органов Красноярска в беседе с РИА Новости сообщили, что житель города открыл стрельбу по соседям из-за того, что они громко слушали музыку.
Обновлено в 00:12
Политика

Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
Обновлено вчера в 13:47
Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено вчера в 13:45
Баскетбол

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

Жертвами авиаудара по лагерю мигрантов близ Триполи стали 40 человек

Обновлено вчера в 20:35
Экономика

Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами

«Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза министерства.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Глава МИД Канады неожиданно процитировала Путина перед Зеленским

Обновлено вчера в 22:05
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Авто

Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Бельгийский дилер УАЗа опубликовал снимок селектора автоматической коробки передач в «Патриоте».
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

В Москве задержаны 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции

Полицейские задержали в Москве 12 подозреваемых в мошенничестве в сфере миграции, причиненный ущерб оценивается в более чем 10 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
Кино

Умер создавший «Дамбо» аниматор Милтон Квон

Аниматор студии Walt Disney Pictures Милтон Квон умер в своем доме в Калифорнии, ему было 105 лет.
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Гисметео, прогноз погоды на август: погода расстроит россиян

По их данным, погода в августе может расстроить многих россиян, прежде всего тех, кто не любит удушающую, изнуряющую жару с минимальным количеством осадков.
Обновлено 01 июля в 12:10
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено 01 июля в 11:35
Общество

«Синтоловый качок» просит деньги на операцию для спасения рук

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Толстых американских военных посадят на кетогенную диету

Американских военных планируют посадить на кетогенную диету, сообщает Military Times со ссылкой на представителей Минобороны.
Обновлено вчера в 06:08
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Обновлено вчера в 03:52
Общество

Эксперты назвали города России с самым быстрым темпом роста зарплат

Эксперты указали, что из 23 городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и Тюмени (10,2%).
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено вчера в 12:51
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Наука

Физики сделали МРТ отдельным атомам

Ученые исследовали рекордно малый объект при помощи магнитно-резонансной томографии — им удалось определить магнитные свойства отдельных атомов.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Дерипаска раскрыл детали тайных переговоров с ФБР

Российский миллиардер Олег Дерипаска рассказал американскому изданию The Hill о том, что в 2016 году общался с тремя сотрудниками ФБР.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Военные доставили второй передвижной хлебозавод в затопленный Тулун

Обновлено 01 июля в 23:15
Спорт

Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 05:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное