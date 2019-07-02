с чего всё началось

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.

Политика Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа.

Происшествия На активистов напали с ножом в ходе рейда против незаконной торговли Вечером 2 июля неизвестный мужчина напал на активистов с ножом в ходе рейда против незаконной торговли, сообщает ЗАКС.Ру со ссылкой на участника акции Александра Виноградова.

Экономика Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.

Культура Архитекторы назвали лучший дом мира Архитекторы журнала The Architectural Review назвали самым лучшим в мире домом жилую постройку в японском городе Курасики.

Политика Анонсированы новые протесты на Майдане Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Политика Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.

Гаджеты NVIDIA представила линейку видеокарт RTX SUPER NVIDIA выпустила новую линейку видеокарт GeForce RTX SUPER. Её модели являются улучшенными версиями обычных RTX, которые вышли год назад.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Авто Назвали трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости таких популярных моделей, как Kia Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми в апреле 2016 года.

Политика В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Происшествия В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.

Шоу-бизнес Винокур поддержал Пугачеву после инцидента на Рижском вокзале Владимир Винокур прокомментировал недавний инцидент с певицей на Рижском вокзале.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Происшествия В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.

Политика Глава Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией Минобороны сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах произошел пожар на глубоководном аппарате (его тип не уточнялся), в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Единоборства Нурмагомедов посчитал оставшиеся до конца карьеры бои Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что близок к завершению карьеры. Слова спортсмена передают «Вести.ru».