Экономика
Более тысячи недостроенных объектов нашли в ПриморьеВосток-Медиа 01:49
В Приморском крае насчитали более тысячи объектов незавершённого строительства и 60 объектов, строительство которых приостановлено и законсервировано. На эти цели ранее потратили большие деньги, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.Lenta.ruвчера в 03:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:42, Вашингтон
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
Ранее критиков выходки Пугачевой на вокзале назвали завистниками.
Обновлено в 05:14
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Обновлено в 03:37
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Политика
Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников
Накануне Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, и 14 подводников погибли от отравление продуктами горения.
Обновлено в 05:11
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17
Обновлено в 01:32
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
Гидрометцентр обозначает уровень опасности таких погодных явлений как желтый - "погода потенциально опасна".
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Минобороны не сообщало Осло о взрыве газа на подводном аппарате
Ранее директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Странд заявил, что, со слов российских чиновников, на борту глубоководного аппарата в районе Баренцева моря произошел взрыв газа.
Обновлено вчера в 17:47
Спорт
Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест
В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников
Обновлено в 05:11
Политика
«Единая Россия» извинилась за инцидент с гуманитарной помощью
Иркутское отделение партии выразило сожаление по поводу того, что такой инцидент случился на фоне большого бедствия.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Экономика
Россияне скупают недвижимость в Грузии
Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной.
Обновлено в 04:26
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане
Столкновение автобуса и автомобиля произошло на трассе в Татарстане, по предварительным данным, пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:32
Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Наука
Работу новосибирских ученых включили в учебник США по криминалистике
Исследование новосибирских нейробиологов и генетиков, которое посвящено проблеме совершения жестоких преступлений, включили в издание классического американского учебника по криминалистике для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.
Обновлено в 01:00