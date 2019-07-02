с чего всё началось

В Приморском крае насчитали более тысячи объектов незавершённого строительства и 60 объектов, строительство которых приостановлено и законсервировано. На эти цели ранее потратили большие деньги, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Более тысячи недостроенных объектов нашли в Приморье

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