Экономика

Более тысячи недостроенных объектов нашли в ПриморьеВосток-Медиа 01:49

В Приморском крае насчитали более тысячи объектов незавершённого строительства и 60 объектов, строительство которых приостановлено и законсервировано. На эти цели ранее потратили большие деньги, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
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