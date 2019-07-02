с чего всё началось

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.

Происшествия Погибли 14 российских моряков-подводников В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Происшествия Врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следствие предъявило обвинения в организации убийства ребенка бывшему главному врачу калининградского родильного дома № 4 Еленой Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу этого роддома Элине Сушкевич.

Общество В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Теннис Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.

Происшествия В Саратове приезжий мужчина напал на полицейского в магазине В Саратове приезжий мужчина напал на сотрудника полиции, схватив его за шею. В результате нападения полицейский потерял сознание.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Общество Липчане получили ключи от новых квартир Сергей Степашин поздравил липчан с получением новых квартир и напомнил о том, что в России из негодных для жизни условий предстоит переселить около миллиона человек.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.

Политика Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.

Футбол «Тоттенхэм» объявил о трансфере Ндомбеле "Тоттенхэм" приобрел у "Лиона" полузащитника Танги Ндомбеле, информирует официальный сайт "шпор".

Здоровье Голикова: опыт Петербурга в пересадке костного мозга будет изучен Опыт Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова (ПСПбГМУ), на базе которого налажена работа по трансплантации костного мозга, будет изучен для дальнейшего развития этого направления в России.

Происшествия Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.

Общество Роструд: Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию Чуть более 27% вообще не хотят работать на пенсии. Больше половины россиян хотят продолжать работать после достижения пенсионного возраста.

Общество Российский миллиардер арендовал «Форт Боярд» для празднования юбилея Российский бизнесмен-миллиардер из металлургической отрасли арендовал для празднования своего 50-летия французское телешоу "Форт Боярд".

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Армия и оружие Россия испытала новую ракету системы ПРО В Казахстане состоялось испытание новой российской ракеты системы ПРО, сообщило Минобороны России.

Политика Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.

Политика Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.

Общество Роскачество заявило, что мультизерновой хлеб полезнее обычного Роскачество заявило, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, но предупредило о повышенном содержании в нем соли.