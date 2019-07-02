Экономика
Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строекРБК вчера в 04:27
На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.
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с чего всё началось
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.Lenta.ruвчера в 03:03
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