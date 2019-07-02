с чего всё началось

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ". СП отмечает резкий рост стоимости незавершенных объектов.

Происшествия 14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.

Политика Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.

Футбол Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.

Политика Украинский ЦИК может пересмотреть решение по Шарию Решение украинского ЦИК о регистрации видеоблогера Анатолия Шария в качестве кандидата в депутаты Верховной рады может быть отменено, сообщает 3 июля УНИАН.

Экономика Свои расходы контролируют только четверть россиян Как выяснилось в результате исследования, постоянно контролируют свои финансы только 25% жителей России, а каждый десятый соотечественник совсем не интересуется этим вопросом.

Экономика Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.

Шоу-бизнес Елена Перминова разделась на вечеринке в Париже Очередным поводом стала Неделя моды в Париже, а точнее, вечеринка Carine Roitfeld Parfums, посвященная новому аромату.

Политика Дерипаска рассказал о допросе ФБР по «российскому вмешательству» Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Происшествия В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.

Политика Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.

Происшествия Красноярец открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.

Экономика ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Экономика Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".

Армия и оружие Военные развернули два хлебозавода в зоне паводка в Иркутской области Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявил, что военнослужащие развернули два передвижных хлебозавода в зоне паводка в Иркутской области.

Политика Катамадзе упрекнули во лжи о проплаченных властями РФ концертах Грузинскую певицу Нино Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных госкорпорациями или властями РФ.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Политика В Совете Европы попросили у России еще €55 млн Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.

Энергетика Потребители электричества в РФ заподозрили ценовой сговор на рынке Крупные российские потребители электроэнергии заподозрили, что резкий рост цен на отечественном рынке, зафиксированный в 2019 году, может быть обусловлен ценовым сговором генерирующих компаний, пишет «Коммерсантъ».