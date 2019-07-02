с чего всё началось

Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей

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